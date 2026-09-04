Yüksel Yıldırım: Dünü asla unutmadık, unutmayacağız

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, geçmişte yaşanan sorunları unutmadıklarını belirterek, kırmızı-beyazlıları Türkiye’nin en değerli 5 büyük kulübünden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişini inkar edenler, geleceğini asla inşa edemezler. Bizden önce Samsunspor’a yapılanları asla unutmadık ve bunları bilerek geldik. Bu kulübü Şampiyonlar Ligi’nde almadık. Türkiye’nin en değerli 5. büyük kulübü yapmak için gecemizi gündüzümüzü birbirine katarak, vücudumuzu taşın altına koyarak ve içimizdeki İrlandalılara rağmen başarılı olmaya ant içtik" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım

"YAZ KIŞ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Hedeflerine Samsunspor’a inananlarla birlikte ulaşacaklarını belirten Yıldırım, "Biz bunu bize inananlarla birlikte, yaz demeden kış demeden, inanarak çalışıp başaracağız. İnananların hikayesi mutlu biter. Tek beklentimiz Samsun’daki çocukların yüzünün gülmesidir. Biz eski yönetimlerdeki gibi ağlatılan ve üzülen yeni nesil çocuklarımızı yetiştirmeyeceğiz. Onlar hep gülen, kazanan ve mutlu olan çocuklar olacaklar" açıklamasını yaptı.

Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un kentin en büyük markası olduğunu aktararak, "Hedefimiz Samsun şehrinin en büyük markası olan Samsunspor’umuzu birlikte hak ettiği yerlere getirmektir. Dünü asla unutmadık ve unutmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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