Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Yüksel Yıldırım: Dünü asla unutmadık, unutmayacağız

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yüksel Yıldırım: Dünü asla unutmadık, unutmayacağız

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, geçmişte yaşanan sorunları unutmadıklarını belirterek, kırmızı-beyazlıları Türkiye’nin en değerli 5 büyük kulübünden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişini inkar edenler, geleceğini asla inşa edemezler. Bizden önce Samsunspor’a yapılanları asla unutmadık ve bunları bilerek geldik. Bu kulübü Şampiyonlar Ligi’nde almadık. Türkiye’nin en değerli 5. büyük kulübü yapmak için gecemizi gündüzümüzü birbirine katarak, vücudumuzu taşın altına koyarak ve içimizdeki İrlandalılara rağmen başarılı olmaya ant içtik" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım
Başlık ResmiYüksel Yıldırım

"YAZ KIŞ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Hedeflerine Samsunspor’a inananlarla birlikte ulaşacaklarını belirten Yıldırım, "Biz bunu bize inananlarla birlikte, yaz demeden kış demeden, inanarak çalışıp başaracağız. İnananların hikayesi mutlu biter. Tek beklentimiz Samsun’daki çocukların yüzünün gülmesidir. Biz eski yönetimlerdeki gibi ağlatılan ve üzülen yeni nesil çocuklarımızı yetiştirmeyeceğiz. Onlar hep gülen, kazanan ve mutlu olan çocuklar olacaklar" açıklamasını yaptı.

Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un kentin en büyük markası olduğunu aktararak, "Hedefimiz Samsun şehrinin en büyük markası olan Samsunspor’umuzu birlikte hak ettiği yerlere getirmektir. Dünü asla unutmadık ve unutmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Mustafa Hekimoğlu transferi iptal! Samsunspor
SPOR

Mustafa Hekimoğlu transferi iptal! Samsunspor'dan Beşiktaş'a "belgeleri paylaşırız" tepkisi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
Kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
Neden kuaföre götürdü, en son gördüğünde ne dedi?
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar
İŞTE İSTENEN CEZA
İŞTE İSTENEN CEZA
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazır!
TRANSFER SON ANDA İPTAL
TRANSFER SON ANDA İPTAL
Samsunspor'dan Beşiktaş'a tepki: Belgeleri paylaşırız
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ KAMPANYASI!
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ KAMPANYASI!
Renault, Audi, Seat ve Skoda'dan 9 model... İşte fiyatlar
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
G.Saray'dan ikinci defa ayrılan yıldız için karar
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
AB ülkesi "Model yapacağız" diyerek duyurdu!
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
Trabzon’un yeni golcüsü, Bayern'in kapısından döndü
200 BİN LİRAYI AŞACAK!
200 BİN LİRAYI AŞACAK!
Yeni iPhone için dudak uçuklatan fiyat tahmini
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza
FBI TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTİYOR
FBI TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTİYOR
İhbar edene 150 bin dolar ödül var
GALATASARAY
GALATASARAY "MAAŞ" RAPORU
11 oyuncu gitti, 5 imza geldi, fark dikkat çekti
F-35B PİLOTU KOKPİTE GEÇTİ
F-35B PİLOTU KOKPİTE GEÇTİ
İngilizler HÜRJET için Türkiye'ye geldi!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
Son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı
HAHAMLAR TRUMP'LA BULUŞTU
HAHAMLAR TRUMP'LA BULUŞTU
Netanyahu'ya en büyük darbe Beyaz Saray'dan!
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
Dev bankadan dikkat çeken Türkiye raporu
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
AB planının perde arkasından Ankara çıktı
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
58 kilo girdi, 74 kilo çıktı! Çarpıcı Adli Tıp raporu…
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Survivor’da bacağını kaybetmişti… Acun Ilıcalı’ya ‘100 milyon dolarlık dava’ iddiası
Survivor’da bacağını kaybetmişti… Acun Ilıcalı’ya ‘100 milyon dolarlık dava’ iddiası
Kaydet
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi!
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi!
Kaydet
Kavşaktaki kaza kamerada! Dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli havaya savruldu
Kavşaktaki kaza kamerada! Dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli havaya savruldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.