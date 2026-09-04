Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’un, Dominik Cumhuriyeti’nde geçirdiği ve sol bacağının bir bölümünü kaybetmesine neden olan tekne kazasının ardından yapım şirketleri ile Acun Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu taraflara 100 milyon dolarlık dava açtığı öne sürüldü. Floros, kazada yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını iddia etti.

Survivor Yunanistan’da yarışan Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşadığı ve ağır yaralandığı tekne kazasının ardından hukuki yollara başvurdu. Floros’un, kazada sol bacağının bir bölümünü kaybetmesi nedeniyle Survivor Yunanistan’ın yapımında görev alan şirketler ve yapım tarafına karşı 100 milyon dolarlık, yaklaşık 4,8 milyar TL tutarında tazminat davası açtığı iddia edildi.

Davada Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilıcalı ve Skai TV’nin de sanıklar arasında yer aldığı belirtildi.

BACAĞINI KAYBETTİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza, 11 Mayıs’ta Dominik Cumhuriyeti’ndeki Saona Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Floros, çekimlere verilen mola sırasında zıpkınla balık avladığı sırada bölgede bulunan turist teknesinin pervanesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

61 GÜN HASTANEDE YATTI

Kaza nedeniyle Floros’un sol bacağının bir bölümü ampute edilirken sağ ayak bileğinde de ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Miami’deki bir hastaneye sevk edilen Floros, 61 gün boyunca tedavi gördü ve bu süreçte çok sayıda operasyon geçirdi.

Survivor’da bacağını kaybetmişti… Acun Ilıcalı’ya ‘100 milyon dolarlık dava’ iddiası

YAPIM EKİBİNE İHMAL DAVASI

People dergisinin haberine göre; Floros, açtığı öne sürülen davada Survivor yapım ekibini ihmalle suçladı. Yarışmacı, zıpkınla balık avlama etkinliklerinin turist teknelerinin yoğun şekilde kullandığı açık sularda gerçekleştirildiğini savundu.

Floros ayrıca bölgede güvenlik tekneleri ve gözcülerin bulunmadığını, gerekli koruma alanlarının oluşturulmadığını ve yeterli uyarı işaretlerinin yer almadığını iddia etti. Aynı bölgede daha önce de tehlikeli olayların yaşandığını ve ölümle sonuçlanan bir kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

Survivor’da bacağını kaybetmişti… Acun Ilıcalı’ya ‘100 milyon dolarlık dava’ iddiası

“22 YAŞINDA TEK BACAĞIMLA KALDIM”

Floros, Us dergisine verdiği röportajda yaşadığı kazanın hayatını tamamen değiştirdiğini belirterek, “Dünyanın gerçeği bilmesini istiyorum: Bir reality şovuna katıldım ve 22 yaşında tek bacağımla kaldım, yavaş yavaş ölüyor gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

Survivor’da bacağını kaybetmişti… Acun Ilıcalı’ya ‘100 milyon dolarlık dava’ iddiası

ACUNMEDYA’DAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

AcunMedya, kazanın ardından yaptığı açıklamada olayı “ciddi bir kaza” olarak tanımlamıştı. Şirket, Floros’un yarışmanın rekabet sürecinin dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin çarpması sonucu yaralandığını bildirmişti.

Açıklamada, yarışmacıya kazanın hemen ardından müdahale edildiği ve olayın nedenlerinin yerel makamlar tarafından araştırıldığı belirtilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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