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Ekonomi

Gözler Merkez'in faiz kararında! AA Finans'ın anketi yayımlandı, işte ekonomistlerin beklentileri

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Gözler Merkez'in faiz kararında! AA Finans'ın anketi yayımlandı, işte ekonomistlerin beklentileri

Piyasaların gözü 10 Eylül'deki TCMB'nin faiz kararını beklerken, karar öncesinde AA Finans’ın PPK Beklenti Anketi açıklandı. Ankete katılan 25 ekonomistten 24’ü politika faizinin yüzde 37’de sabit tutulmasını beklerken, yalnızca bir ekonomist 100 baz puanlık faiz indirimi öngördü. İşte detaylar...

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AA Finans'ın, TCMB'nin 10 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Gözler Merkez'in faiz kararında! AA Finans'ın anketi yayımlandı, işte ekonomistlerin beklentileri
Başlık ResmiGözler Merkez'in faiz kararında! AA Finans'ın anketi yayımlandı, işte ekonomistlerin beklentileri

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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