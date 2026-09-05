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Gözler KYK yurt değerlendirme sonuçlarında! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Gözler KYK yurt değerlendirme sonuçlarında! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı Gözler KYK yurt değerlendirme sonuçlarında! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 yılı KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu ) yurt başvurusu yapan binlerce öğrencinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçlarında. Öğrenciler, sonuçlar açıklandığında asil veya yedek olarak yurda yerleşme durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki,2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu )yurt başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Barınma ihtiyaçları için KYK yurtlarına başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Yurt başvuru sonuçlarına https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden ulaşılabilecek. Peki, tarih belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler KYK yurt değerlendirme sonuçlarında! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiGözler KYK yurt değerlendirme sonuçlarında! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

GSB KYK yurt sonuç tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Eylül başında alınan başvuruların sonuçları 11 Eylül'de ilan edilmişti. GSB'den yapılan açıklamaya göre, KYK yurtları 14 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Bu nedenyle KYK yurt başvuru sonuçlarında benzer bir takvimin işlemesi, sonuçları eylül ayı ortasına kadar duyurulması bekleniyor.

Gözler KYK yurt değerlendirme sonuçlarında! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiGözler KYK yurt değerlendirme sonuçlarında! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT HİZMETİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), yurtlarda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için hizmet başlangıç tarihini açıkladı. Buna göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Üniversitelerinde dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler ise ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Akademik takvimine göre dersleri 14 Eylül'den sonra başlayacak öğrenciler için de yurda giriş tarihi açıklandı. Bu öğrenciler, üniversitelerinin akademik takviminde belirtilen başlangıç tarihinden 3 gün önce yurtlarına giriş yapabilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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