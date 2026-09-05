Sahilde korkutan anlar! “Ceset gördük” ihbarıyla harekete geçtiler
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sahilde balık tutan vatandaşların denizde hareketsiz halde bir ceset gördüklerini bildirmesi üzerine ekipler alarma geçti. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama çalışması başlattı.
Dörtyol ilçesi Yeşilköy sahilinde sahilde balık tutan vatandaşlar deniz içerisinde hareketsiz yüzen insan cesedi gördüklerini iddia ederek 112 Acil Çağrı Mekrezi'ne ihbarda bulundular.
Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
“VÜCUDU GÖZÜKÜYORDU”
Ceset gördüğü anları anlatan Ferhan Güneş, "Balık yakalarken ceset gördüm. Vücudu gözüküyordu. Ardından da jandarmaya haber verdim ve jandarma geldi" dedi.