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Sahilde korkutan anlar! “Ceset gördük” ihbarıyla harekete geçtiler

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Sahilde korkutan anlar! “Ceset gördük” ihbarıyla harekete geçtiler
Fotoğraf Başlığı Sahilde korkutan anlar! “Ceset gördük” ihbarıyla harekete geçtiler

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sahilde balık tutan vatandaşların denizde hareketsiz halde bir ceset gördüklerini bildirmesi üzerine ekipler alarma geçti. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama çalışması başlattı.

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Dörtyol ilçesi Yeşilköy sahilinde sahilde balık tutan vatandaşlar deniz içerisinde hareketsiz yüzen insan cesedi gördüklerini iddia ederek 112 Acil Çağrı Mekrezi'ne ihbarda bulundular.

Sahilde korkutan anlar! “Ceset gördük” ihbarıyla harekete geçtiler
Başlık ResmiSahilde korkutan anlar! “Ceset gördük” ihbarıyla harekete geçtiler
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Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara
YAŞAM

Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Sahilde korkutan anlar! “Ceset gördük” ihbarıyla harekete geçtiler
Başlık ResmiSahilde korkutan anlar! “Ceset gördük” ihbarıyla harekete geçtiler

“VÜCUDU GÖZÜKÜYORDU”

Ceset gördüğü anları anlatan Ferhan Güneş, "Balık yakalarken ceset gördüm. Vücudu gözüküyordu. Ardından da jandarmaya haber verdim ve jandarma geldi" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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