Berke Acar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı'nda Yusuf'u oynuyor
Gönül Dağı'nın 7. sezonunda Yusuf rolüyle ekranda yer alan Berke Acar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Yeni sezonda hikayede önemli bir karakteri üstlenen oyuncunun kariyeri, eğitimi ve daha önce rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Peki, Berke Acar kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Gönül Dağı'nın yeni sezonunda yaşanan zaman atlaması, dizinin oyuncu kadrosuna genç isimlerin dahil olmasını beraberinde getirdi. Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının büyümüş halleri hikayede daha fazla yer bulurken, Berke Acar da Veysel'in oğlu Yusuf rolüyle izleyici karşısına çıktı.
BERKE ACAR KİMDİR?
Berke Acar, 26 Kasım 2002 tarihinde doğdu. 23 yaşında olan oyuncunun boyu 1.73 metredir. Oyunculuk alanındaki akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdüren Acar, 2022 yılında eğitimini tamamladı. Televizyon projelerine çocuk yaşlarda adım atan oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı dizi, film ve dijital yapımlarda görev aldı. Özellikle Yeşil Deniz'deki Ersin karakteri, Acar'ın ekran kariyerinde öne çıkan rollerinden biri oldu.
Berke Acar, 2026 yılında Gönül Dağı'nın 7. sezon kadrosuna katılarak kariyerine yeni bir proje ekledi. Dizide Veysel ile Cemile'nin oğlu Yusuf karakterini canlandıran Acar, zaman atlamasının ardından hikayeye dahil olan genç kuşağın üç önemli isminden biri oldu.
BERKE ACAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Böyle Bitmesin 2012-2013
Beyaz Karanfil 2014
Hadi İnşallah (Film) 2014
Yeşil Deniz 2014-2016
Ege'nin Hamsisi 2018
Yetiş Zeynep 2021 (İnternet)
Yeşil Deniz: Milenyum 2023-2024
Gönül Dağı 2026