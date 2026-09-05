Gönül Dağı'nın 7. sezonunda Yusuf rolüyle ekranda yer alan Berke Acar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Yeni sezonda hikayede önemli bir karakteri üstlenen oyuncunun kariyeri, eğitimi ve daha önce rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Peki, Berke Acar kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Gönül Dağı'nın yeni sezonunda yaşanan zaman atlaması, dizinin oyuncu kadrosuna genç isimlerin dahil olmasını beraberinde getirdi. Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının büyümüş halleri hikayede daha fazla yer bulurken, Berke Acar da Veysel'in oğlu Yusuf rolüyle izleyici karşısına çıktı.

BERKE ACAR KİMDİR?

Berke Acar, 26 Kasım 2002 tarihinde doğdu. 23 yaşında olan oyuncunun boyu 1.73 metredir. Oyunculuk alanındaki akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdüren Acar, 2022 yılında eğitimini tamamladı. Televizyon projelerine çocuk yaşlarda adım atan oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı dizi, film ve dijital yapımlarda görev aldı. Özellikle Yeşil Deniz'deki Ersin karakteri, Acar'ın ekran kariyerinde öne çıkan rollerinden biri oldu.

Berke Acar, 2026 yılında Gönül Dağı'nın 7. sezon kadrosuna katılarak kariyerine yeni bir proje ekledi. Dizide Veysel ile Cemile'nin oğlu Yusuf karakterini canlandıran Acar, zaman atlamasının ardından hikayeye dahil olan genç kuşağın üç önemli isminden biri oldu.

Berke Acar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı'nda Yusuf'u oynuyor

BERKE ACAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Böyle Bitmesin 2012-2013

Beyaz Karanfil 2014

Hadi İnşallah (Film) 2014

Yeşil Deniz 2014-2016

Ege'nin Hamsisi 2018

Yetiş Zeynep 2021 (İnternet)

Yeşil Deniz: Milenyum 2023-2024

Gönül Dağı 2026

Haberle İlgili Daha Fazlası