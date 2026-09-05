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Yağız Kılınç kimdir, kaç yaşında? Gönül Dağı'nın Ali'si oldu

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Yağız Kılınç kimdir, kaç yaşında? Gönül Dağı'nın Ali'si oldu
Fotoğraf Başlığı Yağız Kılınç kimdir, kaç yaşında? Gönül Dağının Alisi oldu

Yağız Kılınç, Gönül Dağı'nın 7. sezonunda Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan ve Tozkoparan yapımlarıyla tanınan genç oyuncunun yaşı, kariyeri ve daha önce rol aldığı diziler yeni sezon öncesinde merak ediliyor.

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Gönül Dağı'nın 7. sezonunda yaşanan zaman atlaması, dizinin genç oyuncu kadrosunu da öne çıkardı. Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının büyüdüğü yeni dönemde hikayeye Ali, Yusuf ve Ramazan Mete dahil oluyor. Taner'in oğlu Ali karakterini ise daha önce birçok televizyon projesinde rol alan Yağız Kılınç canlandırıyor.

YAĞIZ KILINÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Yağız Kılınç, 16 Temmuz 2007 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Kılınç, ilk sinema deneyimini 2015 yılında Yaktın Beni filminde Burak karakteriyle yaşadı. Ardından televizyon projelerinde yer almaya başlayan genç oyuncu; Aşkın Kanunu, Klavye Delikanlıları ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda kamera karşısına geçti

Yeni sezonda Ali'nin amcaoğulları Ramazan Mete ve Yusuf ile birlikte babalarının hayallerini devam ettirme çabası ekrana taşınacak.

Yağız Kılınç kimdir, kaç yaşında? Gönül Dağının Alisi oldu
Başlık ResmiYağız Kılınç kimdir, kaç yaşında? Gönül Dağının Alisi oldu

YAĞIZ KILINÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aşkın Kanunu 2015

Ufak Tefek Cinayetler 2017

Klavye Delikanlıları 2017

Tozkoparan 2018-2020

Tozkoparan İskender 2021-2022

Kod Adı Kırlangıç 2024

Gönül Dağı 2026

Tozkoparan İskender: Gölge (İnternet)

Tozkoparan İskender: Sır (İnternet)

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Editör : İREM ÖZCAN
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