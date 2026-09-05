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Kanal düşen traktörün sürücüsü can verdi! Kalp krizi iddiası kahretti

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Kanal düşen traktörün sürücüsü can verdi! Kalp krizi iddiası kahretti
Fotoğraf Başlığı Kanal düşen traktörün sürücüsü can verdi! Kalp krizi iddiası kahretti

Antalya'da traktörün kanala düşmesi sonucu aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Şahsın direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Kavaklı Mahallesinde; portakal bahçesine su verdikten sonra traktörü ile evine dönen Ali Genç (66) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki su kanalına düştü.

TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ

Olayı gören vatandaşlar 112 acil hattını aradı, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ali Genç'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan tespit sonrası Ali Genç'in cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kanal düşen traktörün sürücüsü can verdi! Kalp krizi iddiası kahretti
Başlık ResmiKanal düşen traktörün sürücüsü can verdi! Kalp krizi iddiası kahretti

'KALP KRİZİ' İDDİASI

Öte yandan, Ali Genç' in kalp krizi geçirmesi sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği bildirildi. Ali Genç'in daha önce de iki defa kalp krizi geçirdiğini belirten yakınları, kalp krizinin birisini otomobilde seyir halindeyken geçirerek trafik kazası yaptığını söyledi.

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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