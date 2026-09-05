Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom savaş uçağı, Athens Flying Week kapsamında Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında düştü. İlk bilgilere göre uçak, yüzlerce seyircinin izlediği gösteri sırasında alçak irtifada kontrolden çıkarak pist bölgesine çakıldı. Mürettebatın durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yunanistan'da yüzlerce kişinin takip ettiği hava gösterisinde kaza meydana geldi. Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-4 Phantom, gösteri uçuşunun başlamasından kısa süre sonra aniden irtifa kaybederek Tanagra Hava Üssü'ndeki kalkış pisti bölgesine düştü.

Yunan savaş uçağı hava gösterisinde düştü! F-4 Phantom yere çakıldı

UÇAK İKİYE BÖLÜNDÜ, YANGIN ÇIKTI

Yunan basınındaki ilk bilgilere göre iki koltuklu F-4 Phantom, yere çarpmasının ardından ikiye bölündü ve yangın çıktı.

Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da müdahale edilirken, Athens Flying Week etkinliği kazanın ardından askıya alındı.

Yunan savaş uçağı hava gösterisinde düştü! F-4 Phantom yere çakıldı

İKİ PİLOTUN DURUMU BİLİNMİYOR

Uçakta Yunan Hava Kuvvetlerine mensup biri yüzbaşı, diğeri teğmen iki pilotun bulunduğu bildirildi. Pilotların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Yunan savaş uçağı hava gösterisinde düştü! F-4 Phantom yere çakıldı

DENDİAS PROGRAMINI YARIDA KESTİ

Yunan basını, Savunma Bakanı Dendias'ın F-4 Phantom'un düşmesinin ardından Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya dönme kararı aldığını bildirdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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