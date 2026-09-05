Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar: Şampiyonluk olmazsa seçim var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar: Şampiyonluk olmazsa seçim var

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından sessizliğini bozan Hakan Safi, Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği 2,5 saatlik görüşmenin detaylarını paylaştı. Safi, sarı-lacivertli camiadan kopmayacağını belirtirken, "Seçimde rakiptik, şimdi Fenerbahçeliyiz" sözleriyle dikkat çekti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sürecinde Aziz Yıldırım'a karşı aday olan Hakan Safi, seçim sonrasında ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulundu. Safi, seçim yarışının ardından Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği yaklaşık 2,5 saatlik görüşmenin detaylarını paylaşırken, Fenerbahçe camiasının geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sürecinde Aziz Yıldırım'a karşı aday olan Hakan Safi
Başlık ResmiFenerbahçe'de başkanlık seçimi sürecinde Aziz Yıldırım'a karşı aday olan Hakan Safi

"DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI KONUŞTUK"

Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasında iletişim ve diyaloğun önemine dikkat çekti.

Safi, görüşmenin içeriğiyle ilgili, "Fenerbahçe'nin dününü, bugününü, yarınını konuştuk. Fenerbahçe camiasının diyaloğa ihtiyacı var. Kerem'in kontratıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Benim Fenerbahçe'ye maddi desteğim ve verdiğim taahhütler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi
Başlık ResmiHakan Safi

"NEDEN KENDİMİ KÜSTÜREYİM?"

Seçim yarışının ardından kulüpten uzaklaşacağı yönündeki beklentilere de değinen Safi, Fenerbahçe'ye olan bağlılığının devam edeceğini belirtti.

Hakan Safi, "Ben kendimi neden küstüreyim? Seçimden sonra çıkar giderdim. Ben öyle yapmayacağım, kalmaya devam edeceğim." diyerek camianın içinde olmaya devam edeceğinin mesajını verdi.

Hakan Safi
Başlık ResmiHakan Safi

"SEÇİMDE RAKİPTİK, ŞİMDİ FENERBAHÇELİYİZ"

Aziz Yıldırım ile başkanlık seçiminde rakip olduklarını hatırlatan Safi, seçim sürecinin geride kaldığını ve artık Fenerbahçe'nin ortak geleceğine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Safi, "Seçimde rakiptik, şimdi Fenerbahçeliyiz. Sezon sonu şampiyonluk olursa giyer formamı kutlarım, şampiyonluk olmazsa seçim var." sözleriyle sezon sonuna ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Hakan Safi
Başlık ResmiHakan Safi

"FENERBAHÇE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kendisine yönelik eleştirilerin normal olduğunu söyleyen Hakan Safi, Fenerbahçe camiasından kopmayacağını bir kez daha vurguladı.

Safi, "Eleştiri olması da çok normaldir. İnsanlar beni seviyor, bu sevgiye karşılık vermeye, Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
Asensio
SPOR

Asensio'dan haber var: Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik karar
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BATAN GEMİ BULUNDU!
BATAN GEMİ BULUNDU!
Tuğberk İmamoğlu 720 metre derinlikte tespit edildi
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Köprü ve otoyol özelleştirmesi gündem olmuştu
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
Trabzon’un yeni golcüsünü eski hocaları anlattı
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar
SEVDİĞİ KIZ İÇİN KAÇIP GİTTİ
SEVDİĞİ KIZ İÇİN KAÇIP GİTTİ
Süper Lig'de olay futbolcu hakkında karar verildi
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti!
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
G.Saray'dan 3 sakat oyuncu için açıklama
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇTI
Kayıp gelin ortaya çıktı! Damat ve kayınpederi suçladı
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
Bir kentimize daha tramvay geliyor
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
'AMATÖR KÜMEDE BİLE VERİLMEZ'
'AMATÖR KÜMEDE BİLE VERİLMEZ'
Kadir Sağlam ve VAR isyanı: Tam bir komedi!
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz!
"ÖLÜMÜNÜ SEYRETMİŞ"
Dosyada tüyler ürperten ifade ortaya çıktı
HER SORUYA AYNI CEVAP!
HER SORUYA AYNI CEVAP!
Denizolgun'un doktorunun ifadesi ortaya çıktı
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
50 üst düzey personel yalan makinesine bağlandı
EMSAL KARAR ÇIKTI
EMSAL KARAR ÇIKTI
İşçinin özel hayatı, işvereni ne kadar ilgilendirir?
ESRARENGİZ ÖLÜM!
ESRARENGİZ ÖLÜM!
Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beyoğlu’nda iki katlı iş yerinde yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
Beyoğlu’nda iki katlı iş yerinde yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
Kaydet
Yunan savaş uçağı hava gösterisinde düştü! F-4 Phantom yere çakıldı
Yunan savaş uçağı hava gösterisinde düştü!
Kaydet
Galatasaray'da Sporting mesaisi: El Chadaille Bitshiabu takımla çalıştı
G.Saray'da Sporting mesaisi: Bitshiabu takımla çalıştı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.