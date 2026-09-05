Hakan Safi'den Aziz Yıldırım görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar: Şampiyonluk olmazsa seçim var

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından sessizliğini bozan Hakan Safi, Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği 2,5 saatlik görüşmenin detaylarını paylaştı. Safi, sarı-lacivertli camiadan kopmayacağını belirtirken, "Seçimde rakiptik, şimdi Fenerbahçeliyiz" sözleriyle dikkat çekti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sürecinde Aziz Yıldırım'a karşı aday olan Hakan Safi, seçim sonrasında ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulundu. Safi, seçim yarışının ardından Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği yaklaşık 2,5 saatlik görüşmenin detaylarını paylaşırken, Fenerbahçe camiasının geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sürecinde Aziz Yıldırım'a karşı aday olan Hakan Safi

"DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI KONUŞTUK"

Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasında iletişim ve diyaloğun önemine dikkat çekti.

Safi, görüşmenin içeriğiyle ilgili, "Fenerbahçe'nin dününü, bugününü, yarınını konuştuk. Fenerbahçe camiasının diyaloğa ihtiyacı var. Kerem'in kontratıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Benim Fenerbahçe'ye maddi desteğim ve verdiğim taahhütler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi

"NEDEN KENDİMİ KÜSTÜREYİM?"

Seçim yarışının ardından kulüpten uzaklaşacağı yönündeki beklentilere de değinen Safi, Fenerbahçe'ye olan bağlılığının devam edeceğini belirtti.

Hakan Safi, "Ben kendimi neden küstüreyim? Seçimden sonra çıkar giderdim. Ben öyle yapmayacağım, kalmaya devam edeceğim." diyerek camianın içinde olmaya devam edeceğinin mesajını verdi.

Hakan Safi

"SEÇİMDE RAKİPTİK, ŞİMDİ FENERBAHÇELİYİZ"

Aziz Yıldırım ile başkanlık seçiminde rakip olduklarını hatırlatan Safi, seçim sürecinin geride kaldığını ve artık Fenerbahçe'nin ortak geleceğine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Safi, "Seçimde rakiptik, şimdi Fenerbahçeliyiz. Sezon sonu şampiyonluk olursa giyer formamı kutlarım, şampiyonluk olmazsa seçim var." sözleriyle sezon sonuna ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Hakan Safi

"FENERBAHÇE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kendisine yönelik eleştirilerin normal olduğunu söyleyen Hakan Safi, Fenerbahçe camiasından kopmayacağını bir kez daha vurguladı.

Safi, "Eleştiri olması da çok normaldir. İnsanlar beni seviyor, bu sevgiye karşılık vermeye, Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası