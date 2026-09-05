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Spor

Galatasaray'da Sporting mesaisi: El Chadaille Bitshiabu takımla çalıştı

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Galatasaray'da Sporting mesaisi: El Chadaille Bitshiabu takımla çalıştı

Başakşehir'i son dakika golüyle 3-2 deviren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Eylül Çarşamba günü oynayacağı Sporting karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı, koşu çalışması ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Yeni transfer Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

El Chadaille Bitshiabu
Başlık ResmiEl Chadaille Bitshiabu

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 11.00’de Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Sporting hazırlıklarını sürdürecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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