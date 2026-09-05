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Beyoğlu’nda iki katlı iş yerinde yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

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İstanbul Beyoğlu’nda iki katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Beyoğlu ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Beyoğlu’nda iki katlı iş yerinde yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
Başlık ResmiBeyoğlu’nda iki katlı iş yerinde yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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