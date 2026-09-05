Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel istihdam edileceği duyurulmuştu. Bir süredir devam eden başvuru sürecinde sona yaklaşılırken adaylar, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. Peki, TÜBİTAK 660 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?

TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde istihdam edilmek üzere 660 personel alımı yapılacak. Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.

TÜBİTAK personel alımı süreci devam ediyor! Başvuru için son gün ne zaman?

BAŞVURU NASIL YAPILACAK, SON GÜN NE ZAMAN?

Yayımlanan duyuruda başvuru tarihleri ve yöntemine yer verildi. Buna göre, AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular, 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak.

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