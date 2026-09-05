Konya'da bir daireden kötü koku geldiği ihbarı üzerine, evde yaşayan yaşlı kadının hayatından şüphe edildi. İhbar üzerine gelen ekipler yaşlı kadını sağ bulurken, kokunun sebebi başka çıktı.

Merkez Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada, vatandaşlar tarafından kötü koku hissedilmeye başlandı. Kokunun binadaki bir daireden geldiğini düşünen çevredekiler, evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki M.A.'nın durumundan şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADINA SAĞ ULAŞILDI

Polis ekipleri evin çevresinde yapılan inceleme sonrası binaya giriş kapısını defalarca çalmasının ardından binanın ikinci katın penceresinden yaşlı kadın çıkarak ‘bir koku yok bende anahtar da yok' diyerek pencereyi kapattı.

Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara

KOKU, GİDERLERDEN GELİYORMUŞ

Bir süre sonra binanın kapısı açılarak polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. Yapılan kontrolde ev içerisinde kötü kokuyla bağlantılı herhangi bir durumla karşılaşılmadı. Kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kötü kokunun evden değil, binanın dış kısmındaki logar giderlerinden yayıldığı değerlendirildi.

Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara

Kısa süreli paniğe neden olan olay, kokunun kaynağının belirlenmesiyle sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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