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3. Sayfa

İzmir Seferihisar açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir Seferihisar açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Seferihisar
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