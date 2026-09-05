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Gönül Dağı'nın Ramazan Mete'si Kerem Alp Kabul kimdir, kaç yaşında?

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Gönül Dağı'nın Ramazan Mete'si Kerem Alp Kabul kimdir, kaç yaşında?
Fotoğraf Başlığı Gönül Dağının Ramazan Metesi Kerem Alp Kabul kimdir, kaç yaşında?

Kerem Alp Kabul, Gönül Dağı'nın 7. sezonuyla birlikte izleyicilerin yakından takip ettiği oyuncular arasına girdi. Dizinin yeni döneminde öne çıkan genç kuşağın içinde yer alan Kabul'un hayatı, yaşı, eğitim geçmişi ve daha önce rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Kabul dizide Ramazan'ın oğlu Ramazan Mete'yi oynuyor.

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Gönül Dağı'nın yeni sezonunda hikayenin ilerleyen yıllarına geçilirken Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocukları da gençlik halleriyle ekranlara geliyor. 5 Eylül Cumartesi akşamı 221. bölümüyle başlayan 7. sezonda kadroya dahil olan Kerem Alp Kabul, dizinin yeni döneminin dikkat çeken karakterlerinden birini üstleniyor.

KEREM ALP KABUL KİMDİR?

Kerem Alp Kabul, 1996 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Tiyatro çalışmalarıyla genç yaşta oyunculuğa adım atan Kabul, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Üniversite eğitimini ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. Tiyatrodan kamera önüne uzanan kariyerinde televizyon ve sinema projelerinde farklı karakterleri oynadı.

Gönül Dağının Ramazan Metesi Kerem Alp Kabul kimdir, kaç yaşında?
Başlık ResmiGönül Dağının Ramazan Metesi Kerem Alp Kabul kimdir, kaç yaşında?

Kerem Alp Kabul'un rol aldığı yapımlar arasında Al Yazmalım, Kış Masalı ve Veda Mektubu gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Hedefim Sensin, Nuh Tepesi, UFO ve Bursa Bülbülü gibi sinema filmleri bulunuyor. Oyuncu ayrıca Geleceğe Mektuplar dizisinde Genç Murat karakterini canlandırdı. Kariyerine Gönül Dağı ile devam eden Kabul, dizinin 7. sezonunda Ramazan ile Asuman'ın oğlu Ramazan Mete rolünü üstleniyor.

Gönül Dağının Ramazan Metesi Kerem Alp Kabul kimdir, kaç yaşında?
Başlık ResmiGönül Dağının Ramazan Metesi Kerem Alp Kabul kimdir, kaç yaşında?

KEREM ALP KABUL HANGİ DİZİLERDE OYNUYOR?

Diziler

Veda Mektubu 2023

Dengeler: Biri Olmak 2024

Eşref Rüya 2025

Gelecek Mektuplar 2025

Gönül Dağı 2026

Filmler:

Nuh Tepesi 2019

UFO 2022

Bursa Bülbülü 2023

Mazruf 2023

Çok Aşk 2023

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Editör : İREM ÖZCAN
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