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Serhat Kılıç uğurlanıyor... Muhsin Ertuğrul'da tören düzenlenecek

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Serhat Kılıç uğurlanıyor... Muhsin Ertuğrul'da tören düzenlenecek

İstanbul'daki evinde önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Serhat Mustafa Kılıç (51) son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından ölü hâlde bulunan oyuncu için bugün saat 12.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Daha sonra Ankara’ya götürülecek Serhat Kılıç’ın naaşı, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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Oyuncunun şüpheli bulunan ölümünün sebebi de araştırılıyor. Serhat Kılıç’ın kesin vefat sebebi, Adli Tıp Kurumu’nda dün tamamlanan otopsi işleminin neticesiyle aydınlanacak. “Seksenler” dizisinde canlandırdığı “Ergun Plak” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Serhat Kılıç, farklı TV dizilerinin yanı sıra sanat filmlerindeki rolleriyle dikkat çekti. Serhat Kılıç, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu”, Fatih Özcan’ın “Mavzer” ve Derviş Zaim’in “Nokta” filminin de aralarında olduğu birçok sinema yapımında rol aldı.

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