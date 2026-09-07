ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacıların performansları izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yarışmaya katılan bir yarışmacı ise 300 bin TL değerindeki Yeşilçam sorusunda verdiği kararla herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, programın ilk baraj sorularını başarıyla cevaplayarak ilerlemeyi başardı.

300 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

İkinci baraj sorularını da doğru cevaplayan yarışmacı, 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı

YARIŞMACININ KARŞISINA YEŞİLÇAM SORUSU ÇIKTI

Yarışmacıya 300 bin TL değerindeki soruda, "Ceza" filminde Kadir İnanır'ın canlandırdığı Ali'ye "Atom fiziğine de, profesörlüğe de lanet olsun" dedirten, "itliği, hergeleliği" öğrenme kararı aldıran, "bir kumarbazın salak kızı" Alev'i kim canlandırmıştır? sorusu yöneltildi.

UZUN SÜRE KARAR VERMEYE ÇALIŞTI

Yeşilçam sinemasına ilişkin soruyla karşılaşan yarışmacı, doğru cevabı bulabilmek için bir süre düşündü. Karar vermekte zorlanan yarışmacı, ardından joker hakkını kullanmaya karar verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı

JOKERİN ARDINDAN CEVABINI VERDİ

Telefon jokerini kullanan yarışmacı, aldığı yardımın ardından "A: Gülşen Bubikoğlu" seçeneğini işaretledi.

DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ancak yarışmacının verdiği cevap yanlış çıktı. Sorunun doğru cevabının "D: Hale Soygazi" olduğu açıklanınca yarışmacı büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı

500 BİN TL'Yİ KAÇIRDI

Soruyu doğru yanıtlaması halinde 500 bin TL değerindeki soruya geçme hakkı kazanacak olan yarışmacı, yanlış cevap nedeniyle 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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