Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacıların performansları izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yarışmaya katılan bir yarışmacı ise 300 bin TL değerindeki Yeşilçam sorusunda verdiği kararla herkesi şaşırttı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, programın ilk baraj sorularını başarıyla cevaplayarak ilerlemeyi başardı.

300 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

İkinci baraj sorularını da doğru cevaplayan yarışmacı, 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı
Başlık ResmiKim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı
BAKMADAN GEÇME
"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş
GÜNDEM

"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!

YARIŞMACININ KARŞISINA YEŞİLÇAM SORUSU ÇIKTI

Yarışmacıya 300 bin TL değerindeki soruda, "Ceza" filminde Kadir İnanır'ın canlandırdığı Ali'ye "Atom fiziğine de, profesörlüğe de lanet olsun" dedirten, "itliği, hergeleliği" öğrenme kararı aldıran, "bir kumarbazın salak kızı" Alev'i kim canlandırmıştır? sorusu yöneltildi.

UZUN SÜRE KARAR VERMEYE ÇALIŞTI

Yeşilçam sinemasına ilişkin soruyla karşılaşan yarışmacı, doğru cevabı bulabilmek için bir süre düşündü. Karar vermekte zorlanan yarışmacı, ardından joker hakkını kullanmaya karar verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı
Başlık ResmiKim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı

JOKERİN ARDINDAN CEVABINI VERDİ

Telefon jokerini kullanan yarışmacı, aldığı yardımın ardından "A: Gülşen Bubikoğlu" seçeneğini işaretledi.

DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ancak yarışmacının verdiği cevap yanlış çıktı. Sorunun doğru cevabının "D: Hale Soygazi" olduğu açıklanınca yarışmacı büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı
Başlık ResmiKim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam sorusu! Cevabı görünce çok şaşırdı

500 BİN TL'Yİ KAÇIRDI

Soruyu doğru yanıtlaması halinde 500 bin TL değerindeki soruya geçme hakkı kazanacak olan yarışmacı, yanlış cevap nedeniyle 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
SDG/YPG verdiği sözü tutmaya başladı
FAİZ KARARI İÇİN 8 TAHMİN
FAİZ KARARI İÇİN 8 TAHMİN
Yeni indirim gelir mi?
 
 
 
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
'Organik' yalanı ile normalden 3 kat daha pahalı
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
MUHİTTİN BÖCEK TARAFINI SEÇTİ!
MUHİTTİN BÖCEK TARAFINI SEÇTİ!
Mektubunda Özel ve Kılıçdaroğlu detayları dikkat çekti
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
Fenerbahçe'de Anderson Talisca isyanı
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir
'GERÇEK BİR SAVAŞIN BAŞLANGICI'
'GERÇEK BİR SAVAŞIN BAŞLANGICI'
Rusya'dan dünyayı endişelendiren sözler!
ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI!
ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI!
Belediye Başkanı ameliyata alındı
JUVENTUS BİN PİŞMAN!
JUVENTUS BİN PİŞMAN!
Vlahovic, Avrupa’nın dilinde
TÜRKİYE’DE BİR İLK
TÜRKİYE’DE BİR İLK
4 bin yıllık tabletler için kayadan müze
YILLARDIR MANŞETLER DEĞİŞMEDİ!
YILLARDIR MANŞETLER DEĞİŞMEDİ!
Aynı ihmalleri haberleştirmekten artık yorulduk
TAKTİKLERİ DEŞİFRE OLDU!
TAKTİKLERİ DEŞİFRE OLDU!
Casperlar çocukları böyle ağlarına düşürüyor
SUÇ MERKEZİNE ZİYARET
SUÇ MERKEZİNE ZİYARET
Cemal Enginyurt ve oğlunun 'öküz' sevdası!
SIFIR FAİZ VE TAKAS DESTEĞİ!
SIFIR FAİZ VE TAKAS DESTEĞİ!
Otomobil alacaklara eylül fırsatı
SULTANLAR DESTAN YAZDI
SULTANLAR DESTAN YAZDI
Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
Savaş bitecek mi? Zelenskiy'den yeni açıklama
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
Onuachu duble yaptı, Salah yine attı
KARGO UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI
KARGO UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI
İniş sırasında facia! En az 5 can kaybı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu? Türkiye ikinci kez Avrupa Şampiyonu!
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu? Türkiye ikinci kez Avrupa Şampiyonu!
Kaydet
İstanbul'da uyum haftası ve ilk iş gününde trafik yoğun!
İstanbul'da uyum haftası ve ilk iş gününde trafik yoğun!
Kaydet
Yeni indirim gelir mi? Faiz kararı için 8 tahmin
Yeni indirim gelir mi? Faiz kararı için 8 tahmin
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.