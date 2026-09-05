Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında çalışan anneleri ilgilendiren 100 bin liralık soru gündem oldu. Analık izninin süresinin sorulduğu yarışmada doğru cevap 24 hafta olarak açıklanırken, Bakan Göktaş’tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bu kez çalışan anneleri yakından ilgilendiren bir soru izleyicilerin karşısına çıktı.

Yarışmacıya, "4857 sayılı İş Kanunu'na göre, kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi kaç haftadır?" sorusu yöneltildi. Şıklarda 12, 16, 20 ve 24 hafta seçenekleri yer aldı.

"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!
Başlık Resmi"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!

BAKAN GÖKTAŞ DA PAYLAŞTI

Yarışmada sorunun gündeme gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyü
YAŞAM

Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyü'nde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

Göktaş, "Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta" ifadelerini kullanarak çalışan annelere yönelik düzenlemeyi hatırlattı.

"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!
Başlık Resmi"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!

Bakan Göktaş, paylaşımında, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında çalışan annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını belirtti.

"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!
Başlık Resmi"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!

Göktaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık. Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum. Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum."

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Savaş sonrası Orta Doğu için yeni plan
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
Terör propagandasına geçit yok
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı
"BU YÜZDEN GÖNDERDİLER"
Buruk'tan Fenerbahçe ve Talisca sözleri
YENİ SALDIRI SİNYALİ
YENİ SALDIRI SİNYALİ
Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi!
YABANCI VAR TEPKİSİ
YABANCI VAR TEPKİSİ
"İyi olmayanları buraya gönderiyorlar"
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Marmara faciasında kaptanın 'gözcü' itirafı
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku
ALMANYA'DA ALARM!
ALMANYA'DA ALARM!
Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı
TRUMP'TAN FED'E AÇIK TEHDİT
TRUMP'TAN FED'E AÇIK TEHDİT
"Faizi düşürün, ticareti durdururum"
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Meksikalı milletvekili aracında ölü bulundu
GENÇLERE ENERJİ BURSU!
GENÇLERE ENERJİ BURSU!
Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek
30 YIL SONRA YENİDEN!
30 YIL SONRA YENİDEN!
Aselsan'ın yerli telefon hamlesi nasıl yarım kaldı?
10 CANIN HESABI SORULUYOR
10 CANIN HESABI SORULUYOR
"Erasmus'ta şikayet edildi, Mersin'de uyarıldı, durmadı"
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
Keçiören'in ardından bir belediye daha harekete geçti
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
Bir il seferber oldu! 12 geçti, izi dahi yok
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
Kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu
TRANSFER SON ANDA İPTAL
TRANSFER SON ANDA İPTAL
Samsunspor'dan Beşiktaş'a tepki: Belgeleri paylaşırız
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trump'tan İran sonrası hamle! ABD'nin Orta Doğu planı ortaya çıktı
Trump'tan İran sonrası hamle! ABD'nin Orta Doğu planı ortaya çıktı
Kaydet
Kylian Mbappe penaltı kaçırdı, Real Madrid yıkıldı! Arda Güler...
Mbappe penaltı kaçırdı, Real yıkıldı! Arda Güler...
Kaydet
Metin Öztürk'ten yabancı VAR tepkisi:
Metin Öztürk'ten yabancı VAR tepkisi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.