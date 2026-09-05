"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında çalışan anneleri ilgilendiren 100 bin liralık soru gündem oldu. Analık izninin süresinin sorulduğu yarışmada doğru cevap 24 hafta olarak açıklanırken, Bakan Göktaş’tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bu kez çalışan anneleri yakından ilgilendiren bir soru izleyicilerin karşısına çıktı.

Yarışmacıya, "4857 sayılı İş Kanunu'na göre, kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi kaç haftadır?" sorusu yöneltildi. Şıklarda 12, 16, 20 ve 24 hafta seçenekleri yer aldı.

"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!

BAKAN GÖKTAŞ DA PAYLAŞTI

Yarışmada sorunun gündeme gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Göktaş, "Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta" ifadelerini kullanarak çalışan annelere yönelik düzenlemeyi hatırlattı.

"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!

Bakan Göktaş, paylaşımında, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında çalışan annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını belirtti.

"Kim Milyoner Olmak İster?"de soruldu, cevap Bakan Göktaş'tan geldi!

Göktaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık. Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum. Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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