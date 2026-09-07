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Bu hafta hava nasıl olacak? 7-11 Eylül hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya)

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Bu hafta hava nasıl olacak? 7-11 Eylül hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya)

Eylül ayının ikinci haftasına girilirken Türkiye'nin 5 büyük kentinde hava sıcaklıkları farklı seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7-13 Eylül tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya için sıcaklık değerleri belli oldu. Hafta boyunca yağışın sınırlı kalması beklenirken bazı bölgelerde yaz sıcaklıkları etkisini sürdürecek. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İşte, 7-11 Eylül hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya)
 

Bu hafta hava nasıl olacak?
FotoğrafBu hafta hava nasıl olacak?

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde sıcaklıklar haftanın başında mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde açık ve az bulutlu hava hakim olacak. 

Karadeniz'in kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Güney ve batı bölgelerinde ise sıcak hava daha belirgin hissedilecek.

istanbul hava durumu
Fotoğrafistanbul hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da haftanın genelinde parçalı ve az bulutlu hava koşullarının hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar hafta boyunca 27 ile 30 derece arasında seyredecek. En yüksek sıcaklığın cuma günü 30 dereceye ulaşması öngörülüyor.

ankara hava durumu
Fotoğrafankara hava durumu

ANKARA HAVA DURUMU

Başkent Ankara'da haftanın ilk günlerinde daha ılıman sıcaklıklar görülürken, perşembe ve cuma günü sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor. 

Pazartesi günü 27 derece olan en yüksek sıcaklığın cuma günü 35 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

izmir hava durumu
Fotoğrafizmir hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de 7-11 Eylül döneminde yağış beklentisi bulunmazken, hafta genelinde açık ve sıcak hava öne çıkıyor. Kentte en yüksek sıcaklık pazartesi günü 35 dereceye ulaşacak. Haftanın diğer günlerinde ise sıcaklıklar 31-33 derece civarında olacak.

bursa hava durumu
Fotoğrafbursa hava durumu

BURSA HAVA DURUMU

Bursa hafta başında yağış ihtimaliyle karşı karşıya. 7 Eylül Pazartesi günü rüzgarlı bir hava beklenirken, takip eden günlerde sert rüzgarlı hava yerini parçalı ve az bulutlu havaya bırakacak.

antalya hava durumu
Fotoğrafantalya hava durumu

ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya'da ise çok daha sıcak bir hafta yaşanacak. 7 Eylül Pazartesi günü sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, salı günü de 36 dereceye ulaşacak. Haftanın devamında sıcaklıklar düşerken hava sıcaklığının 31-34 derece arasında kalması bekleniyor.

Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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