Bu hafta hava nasıl olacak? 7-11 Eylül hava durumu (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya)

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde sıcaklıklar haftanın başında mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde açık ve az bulutlu hava hakim olacak.

Karadeniz'in kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Güney ve batı bölgelerinde ise sıcak hava daha belirgin hissedilecek.