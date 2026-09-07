Geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları geleneği Erzincan’da yaşatılmaya devam ediyor. Kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü her gün bir kişinin kışlık yufkasını yapıyor.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları başladı. Günün ilk ışıklarıyla hazırlıklara başlayan kadınlar, her gün bir kişinin kışlık yufkasını pişiriyor. Akşama kadar süren pişirme işleminin ardından yufkalar, kurutulmaya bırakılıyor.

Kuruyan yufkalar, soğuk kış günlerinde ekmek veya börek olarak tüketiliyor. El yapımı yufkalarla pişirilen börekler kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.

Her gün birine gidiyorlar! Paranın geçmediği gelenek

PARANIN GEÇMEDİĞİ GELENEK

Her gün ayrı bir hanenin kışlık ihtiyacı için bir araya gelen kadınlar o gün o evin ihtiyacını karşılamak için çalışıyor. Parayla değil imece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Rümeysa Özdemir, "Her yıl eylül ve ekim aylarında kış hazırlıkları için komşularla toplanırız. Yufka, makarna, kete hepsini yapıyoruz. Şimdi de kete yapıyoruz. Bugün sana yarın bana. Öyle birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bizde para geçmiyor. Her şeyi kendimiz yaparız. Her gün bir komşuya gideriz. Sabah başlarız, akşama kadar sohbet ederek yaparız. Yaptığımız hazırlıkları dolaba doldurur kış boyunca yeriz. Yufka, makarna, erişte, çörek hepsini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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