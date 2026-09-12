Menajerinden flaş açıklama geldi: Pep Guardiola için Trabzonspor sözleri

Pep Guardiola'nın menajeri Josep Maria Orobitg, çok konuşulan Trabzonspor haberlerine açıklık gertirdi. 55 yaşındaki İspanyol teknik adam, Manchester City'deki 10 yıllık kariyerini noktaladıktan sonra bu sezon takım çalıştırmıyor.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası flaş bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavililerin, Pep Guardiola'yı da listesine aldığı ileri sürüldü. Dünyaca ünlü hocanın menajerinden ise söz konusu haberlere dair yalanlama geldi.

"BU SEZON ÇALIŞMAYACAK "

Josep Maria Orobitg, son günlerde spor gündemine gelen Trabzonspor-Guardiola haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Konu hakkında net bir açıklamaya imza atan 55 yaşındaki İspanyol teknik direktörün menajeri, "Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük görevi yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola, Manchester City ile 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Kupası, 5 Lig Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 3 FA Community Shield kazandı.

LaLiga temsilcisi Barcelona (2008-2012) ve Bundesliga devi Bayern Münih'in (2013-2016) ardından Mancehster City'yi çalıştıran Guardiola, 10 yıllık macerasının ardından 2025-2026 sezonunun bitimiyle birlikte Premier Lig ekibinden ayrılmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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