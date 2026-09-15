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Dünya

Fransa'da ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı

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Fransa'da ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı

Fransa'da artan yakıt fiyatları ve çalışma maliyetlerine tepki gösteren balıkçılar, ülkenin güneyindeki Fos-sur-Mer petrol deposuna erişimi engelledi. Yaklaşık 50 balıkçının gerçekleştirdiği abluka nedeniyle yaklaşık 100 tanker depoya giremedi.

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Güney Fransa'daki balıkçılık sektörü, artan işletme maliyetleri ve yakıt fiyatlarına karşı protesto dalgası başladı.

Korsika'daki bölgesel balıkçılık komiteleri ile Akdeniz'deki üretici örgütleri ve denizcilik sendikalarının destek verdiği eylemler Fos-sur-Mer'e de sıçradı.

Fransa'da dizel fiyatı hafta sonundan bu yana litre başına 2,30 avroyu aşarak şubat ayında İran'da savaşın başlamasından bu yana en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Fransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı
Başlık ResmiFransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı

BALIKÇILAR PETROL DEPOSUNUN GİRİŞİNİ KAPATTI

Yaklaşık 50 balıkçı, Fos-sur-Mer'deki petrol deposunun girişini kapatarak tankerlerin tesise ulaşmasını engelledi. Protestocular, "Avrupa bizi öldürüyor" ve "AB teknelerimizi batırıyor ve Paris seyrediyor" yazılı pankartlar açtı.

Eylemin ardından bölgeye müdahale için CRS ekipleri geldi. Yaşanan gerginliğin ardından balıkçılar, çarşamba günü yeniden dönme sözü vererek bölgeden ayrıldı.

Emniyet Müdürlüğü, petrol deposunun boşaltıldığını ve faaliyetlerin yeniden başladığını açıkladı. Yol üzerinde yanan paletler nedeniyle oluşan engeller de itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Bunun ardından dışarıda bekleyen yaklaşık 100 tanker depoya girebildi.

Fransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı
Başlık ResmiFransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı

BALIKÇILAR BAKANLA GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Protestocuların temsilcisi Ange Natoli, AFP'ye yaptığı açıklamada petrol deposundaki ablukayı saat 03.00'te başlattıklarını söyledi. Natoli, balıkçıların Balıkçılık Bakanı Catherine Chabaud ile görüşmek istediğini açıkladı.

Fransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı
Başlık ResmiFransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı

Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı da Chabaud'un balıkçıların taleplerini dikkate aldığını ve önümüzdeki günlerde diyalog kapsamında kendileriyle görüşeceğini duyurdu.

Sete kentinde sendika temsilcilerinden oluşan heyet valilikte görüşme yaptı. Occitanie Bölgesel Balıkçılık Komitesi Başkanı Bernard Pérez, görüşmenin ardından taleplerine karşılık alamadıklarını söyledi.

Perez, "Hareketin sertleşmesi muhtemel" dedi.

Balıkçılar özellikle işletme maliyetleri ve yakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra idari ve yasal kısıtlamaların çoğalmasına tepki göstermekte.

Fransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı
Başlık ResmiFransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı

HÜKÜMET "YAKIT KITLIĞI YOK" DEDİ

Enerji Bakan Yardımcısı Maud Bregeon ise ülkede yakıt kıtlığı riski bulunmadığını söylemişti.

Fransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı
Başlık ResmiFransada ortalık karıştı! Balıkçılar yakıt deposunu bastı, tankerler ortada kaldı

Bregeon, benzin istasyonlarının yüzde 90'ında tedarik sorunu yaşanmadığını açıkladı. Ancak istasyonların yüzde 10'unda en az bir yakıt türünde sorun bulunduğunu ileri sürdü.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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