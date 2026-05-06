Ticaret Bakanlığı, "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait çocuk sweatshirt için piyasadan toplatma kararı verildi. Söz konusu ürünün "boğulma" riski taşıdığı gerekçesi ile satışı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Türkiye genelinde denetim yapan bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlık "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha duyurdu. "Doffbi" markasına ait çocuk sweatshirt için dikkat çeken bir karar verildi. Ürünün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılması istendi.

PİYASADAN TOPLATILMA NEDENİ

Ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı: "Ürünün baş ve boyun bölgesinde fonksiyonel kordon boğulma ve yaralanmaya sebebiyet vermesi."

