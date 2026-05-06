İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu deneyimini değiştirecek yeni bir uygulama başlıyor. Terminal içerisindeki yoğun anons trafiğini azaltmayı hedefleyen “Sessiz Havalimanı” sistemi, 10 Mayıs 2026 itibarıyla devreye alınacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte terminal genelindeki rutin duyurular büyük ölçüde azaltılırken, yolcular uçuş bilgilerine dijital kanallar üzerinden ulaşacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın resmi sosyal medya platformlarından Sessiz Havalimanı uygulamasını duyurması ile beraber ''Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anons yapılmayacak mı?'' sorusu gündeme taşındı.

Yeni sistemle birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tamamen anonsların kaldırılması planlanmıyor. Operasyonel zorunluluk taşımayan tekrar eden duyurular minimum seviyeye indirilecek.

Acil durumlar, güvenlik bilgilendirmeleri ve kritik operasyonel gelişmeler dışında terminal içerisinde sürekli yapılan çağrıların azaltılacağı açıklandı. Yolcuların daha sessiz bir ortamda seyahat sürecini geçirmesi amaçlanırken yetkililer uçuş takiplerinin dijital ekranlar, mobil uygulamalar ve çevrim içi sistemler üzerinden yapılacağını belirtti.

Yolcuların özellikle boarding kapıları ve uçuş saatlerini düzenli kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

UÇUŞ BİLGİLERİ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Sessiz havalimanı uygulaması kapsamında terminal içerisindeki uçuş bilgi ekranlarının kullanımı daha da önem kazanacak. Yolcular uçuş detaylarını FIDS ekranlarından anlık olarak takip edebilecek.

Hava yolu şirketlerinin mobil uygulamaları, SMS ve e-posta bildirimleri üzerinden de güncel uçuş bilgileri paylaşılacak. İstanbul Sabiha Gökçen mobil uygulaması üzerinden kapı değişiklikleri, uçuş saatleri ve diğer duyurular takip edilebilecek.

SAVVY DİJİTAL ASİSTANI DEVREDE OLACAK

Yeni sistemin önemli parçalarından biri de yapay zeka destekli dijital asistan SAVVy olacak. Web sitesi, mobil uygulama ve WhatsApp entegrasyonu üzerinden hizmet veren sistem sayesinde yolcular birçok bilgiye hızlı şekilde ulaşabilecek.

SAVVy üzerinden uçuş durumu, terminal yönlendirmeleri, boarding kapıları ve havalimanı hizmetleriyle ilgili bilgiler anlık olarak görüntülenebilecek. Yetkililer, dijital asistanın özellikle yoğun seyahat dönemlerinde yolcu akışını kolaylaştıracağını belirtiyor.

DÜNYADAKİ HAVALİMANLARINDA DA KULLANILIYOR

Sessiz havalimanı modeli, son yıllarda dünyanın birçok büyük uluslararası havalimanında uygulanmaya başlandı. Amaç terminal içerisindeki gereksiz ses yoğunluğunu azaltarak yolcu konforunu artırmak olarak gösteriliyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da yeni uygulamayla birlikte dijitalleşme ve yolcu deneyimi odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Teknoloji destekli sistemlerle yolcuların bilgiye daha hızlı ulaşması ve terminal süreçlerini daha rahat yönetmesi amaçlanıyor.

