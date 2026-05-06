THY EuroLeague play-off serisinde Final Four hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, serinin üçüncü maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, Litvanya’da kazanması halinde adını Final Four’a yazdıracak. Peki, Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

EuroLeague play-off çeyrek final serisinde avantajı eline geçiren Fenerbahçe Beko, üçüncü maç için Kaunas deplasmanında parkeye çıkıyor. İstanbul’da oynanan ilk iki mücadeleyi kazanarak seride 2-0 öne geçen temsilcimiz, Zalgirio Arena’daki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda üst üste üçüncü kez Final Four bileti alacak. Basketbolseverler ise maçın yayın bilgileri ve başlama saatini araştırmayı sürdürüyor.

THY EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında oynanacak Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi aynı zamanda dijital platformlar üzerinden de takip edebilecek.

Serinin ilk iki maçında rakibini etkili oyunla mağlup eden Fenerbahçe Beko, deplasmandaki mücadelede seriyi bitirmenin hesaplarını yapıyor. Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ise taraftarı önünde kazanarak seriyi yeniden İstanbul’a taşımayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beko, İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibini 89-78 mağlup etmişti. Serinin ikinci karşılaşmasını da 86-74 kazanan sarı-lacivertliler, EuroLeague’de Final Four için önemli bir avantaj elde etti.

ZALGİRİS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak THY EuroLeague play-off üçüncü maçı, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Zalgirio Arena’daki mücadele Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmada hakem üçlüsü olarak Emilio Perez, Mehdi Difallah ve Sergio Silva görev yapacak. Fenerbahçe Beko’nun maçı kazanması halinde sarı-lacivertli ekip EuroLeague’de sekizinci kez Final Four’a yükselmiş olacak.

