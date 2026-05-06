Fenerbahçe'de günlerdir merak edilen soru cevap buldu. 1998-2018 arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'daki olağanüstü kongrede aday olduğunu duyurdu. Yıldırım, gündem olan kararından sonra ilk açıklamayı Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum'a yaptı.

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi tarafından "seçim kararı" almasının ardından gözlerin çevrildiği Aziz Yıldırım, beklenen açıklamayı yaptı. Sarı-lacivertkli kulübün eski başkanlarından Yıldırım, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için "Başkanlığa adayım" dedi.

Fenerbahçe'de 2024 yılında yapılan seçimde; Ali Koç 16464 alarak, 10483 oy alan Aziz Yıldırım'ı ikinci defa yenmişti.

Yıldırım, bu açıklamadan kısa süre sonra "Aday olmaya ne zaman karar verdiniz?" sorusuna da cevap verdi. Fenerbahçe'nin efsane başkanı, Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum'a konuştu.

"KIZIMI HEDEF ALDILAR"

Söz konusu konuşmayı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna aktaran Kum, "Az önce sayın Aziz Yıldırım'la kısa bir telefon görüşmem oldu. 'Hayırlı olsun' dedikten sonra merak ettiğim ilk sorumu sordum; Aday olmaya ne zaman karar verdiniz? Yıldırım'ın cevabı; Kızımı hedef aldıkları gün" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım - Yaz Yıldırım - Ali Koç

"TAMAM ADAY OLUYORUM"

Yıldırım'ın kızına yönelik sosyal medya yorumlarına tepki gösterdiğini aktaran Tahir Kum, "Sonra devam etti sayın başkan; Son süreçte arkadaşlarla oturup durum değerlendirmesi yapıyorduk, adaylık düşüncemiz de vardı. Ama ne zaman ki kızım hedef alındı o gün düşünmeyi sonlandırdım. 'Tamam aday oluyorum’ dedim. Sayın başkanla bir süre daha konuştuk, yoğunda fuara gidiyordu" mesajını yazdı.

