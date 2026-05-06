SAHA EXPO 2026’nın gözdesi YILDIRIMHAN, 6.000 kilometrelik menzili ve ses hızının 25 katına çıkabilen teknolojisiyle Türkiye'nin savunma doktrinine yeni bir stratejik derinlik kazandırıyor. Türkiye’nin ilk sıvı yakıtlı ve kıtalararası balistik füzesi olan YILDIRIMHAN, Mach 25 seviyesine ulaşan hızıyla küresel savunma dengelerini değiştirmeye aday.

SAHA Expo 2026’da tanıtılan YILDIRIMHAN, Türkiye’nin savunma sanayiindeki en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıktı. 6 bin kilometre menzile ve hipersonik hız kapasitesine sahip olduğu belirtilen sistem, stratejik caydırıcılık açısından yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Yüksek hız, uzun menzil ve gelişmiş manevra kabiliyetiyle dikkat çeken YILDIRIMHAN, modern savunma sistemlerine karşı zorlayıcı bir yapı sunuyor. Proje, Türkiye’nin yerli ve milli savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.

Füzenin teknik altyapısında, yüksek hız ve denge sağlayan dört adet roket itki motoru ile uzun menzil gereksinimlerini karşılayan sıvı nitrojen tetroksit yakıt sistemi bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de fuarda yaptığı açıklamada YILDIRIMHAN'ın Türkiye’nin ilk sıvı roket yakıtlı ve hipersonik hızla seyir yapabilen en uzun menzilli füzesi olduğunu vurguladı. Güler, bu projenin yalnızca teknik bir başarı değil, Türkiye’nin stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilen hayati bir güç unsuru olduğunu belirtti.

6.000 kilometre menzil ve hipersonik güç: YILDIRIMHAN’ın hedefinde ne var?

YILDIRIMHAN'IN HEDEFİNDE NE VAR?

YILDIRIMHAN’ın hedefinde tek bir fiziksel noktadan ziyade, hem teknik hem de stratejik düzeyde çok katmanlı amaçlar bulunuyor.

Stratejik caydırıcılık: YILDIRIMHAN'ın en temel hedefi, Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmak. Kıtalararası balistik füze sınıfına girmesi, ülkeye geniş bir coğrafyada etkinlik sağlayabilecek bir "stratejik derinlik" kazandırmayı amaçlıyor.

6.000 kilometre menzil ve hipersonik güç: YILDIRIMHAN’ın hedefinde ne var?

Modern savunma sistemlerini aşmak: Füze, Mach 25’e ulaşan hızı ve yüksek manevra kabiliyetiyle mevcut hava ve füze savunma sistemlerini etkisiz kılmayı hedefliyor. Geleneksel füzelerin aksine uçuş sırasında yön değiştirebilmesi, radar sistemlerinin hedefi tahmin etmesini zorlaştırarak bu sistemlere karşı ciddi bir meydan okuma teşkil ediyor.

Uzun menzilli erişim: 6.000 kilometrelik menziliyle, Türkiye’nin savunma doktrinini taktiksel sınırların ötesine taşıyarak uzak mesafedeki hedeflere hızlı ve etkili bir erişim sağlamayı hedefliyor.

Küresel aktör konumu: Projenin bir diğer hedefi, Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek ve askeri/siyasi müzakerelerde daha güçlü bir pozisyon elde etmesini sağlamak.

Teknolojik bağımsızlık mesajı: YILDIRIMHAN, Türkiye’nin savunma sanayisindeki tam bağımsızlık hedefini ve ulaştığı yüksek teknoloji ARGE kapasitesini dünyaya ilan eden "stratejik bir güç mesajı" olarak değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası