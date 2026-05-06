Atlas Okyanusu’nu geçen MV Hondius kruvaziyer gemisinden gelen haberler tüm dünya medyasının ilgisini çekti. Aralarında ünlü Türk YouTuber Ruhi Çenet’in de bulunduğu gemide patlak veren salgın, gözleri yeniden "fare virüsü" olarak bilinen Hantavirüs’e çevirdi. Çenet'in "Çok ucuz kurtuldum" sözleriyle dikkat çektiği bu virüs, yeni bir pandemi adayı olmaktan ziyade, kökleri 900 yıl öncesine, ilk Çin metinlerine kadar uzanan insanlık tarihinin çok eski ve sinsi bir tanığı...

İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI — Modern tıp onu "yeni" tanısa da, Hantavirüs insanlık tarihinin sayfalarında yüzyıllardır gizlenen sessiz bir tehdit. Ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet’in MV Hondius gemisindeki deneyimiyle tekrar manşetlere taşınan bu virüs, aslında Türkiye’nin arşiv hafızasında da derin izler bırakmış durumda. Peki, "Tanıdık bir tehdit" olarak adlandırılan Hantavirüs hakkında bilmemiz gerekenler neler?

ÇİN’DEN KORE’YE UZANAN İZ

Hantavirüs, bugün çoğu kişi için "yeni" bir tehdit gibi görünse de, kökleri çok daha geriye dayanıyor. Virüsün izleri, 900 yıl öncesinin Çin metinlerinde tanımlanan gizemli hastalıklara kadar uzanıyor. Modern tıp dünyasının 'fare virüsü' olarak bilinen Hanta ile tanışması ise 1950’lerdeki Kore Savaşı dönemine denk geliyor. O dönemde binlerce askeri etkileyen ve "Kore Kanamalı Ateşi" olarak adlandırılan tablo, virüsün yıkıcı gücünü ilk kez küresel ölçekte göstermişti.

Vücuda girdikten sonra sessiz bir kuluçka döneminin ardından aniden saldırıya geçmesiyle bilinen bu virüs, Güney Kore’deki Hantaan Nehri civarında bir kemiriciden izole edildi ve adını da bu nehirden aldığı biliniyor.

Hantavirüsü keşfeden ve 'Hantavax' aşısını geliştiren Dr. Ho-Wang Lee

1976-1978 yılları arasında Dr. Ho-Wang Lee tarafından laboratuvar ortamında izole edilmesi, bilim dünyası için bir dönüm noktası oldu. Virüsün gizemi de Lee ve ekibinin çalışmaları sonucunda çözüldü.

15 Ağustos 1993 - Türkiye Gazetesi

TÜRKİYE GAZETESİ ARŞİVLERİ NE DİYOR?

Hantavirüs, Türkiye topraklarına uzak bir kavram değil. Türkiye Gazetesi arşivleri, virüsün geçmiş yıllarda da halk sağlığı gündemini meşgul ettiğini gösteriyor. 1993’ten 2020 yılına kadar zaman zaman Türkiye Gazetesi haberlerine de konu olan virüsün endemik bölgelerdeki seyrini ve zaman zaman artış gösteren vaka sayıları yakından takip edildi.

Türkiye Gazetesi arşivinden 'Hantavirüs'

15 Ağustos 1993: ABD'deki Sin Nombre salgını "Fareler tehdit ediyor" manşetiyle duyuruldu.

ABD'deki Sin Nombre salgını manşetiyle duyuruldu. 20-21 Nisan ve 20 Mayıs 2009: Batı Karadeniz’de (Bartın ve Zonguldak) görülen ilk büyük vakalar, "Devlet Hastanesinde Hanta Virüsü paniği" ve "Hantavirüs'e ikinci kurban" başlıklarıyla gazetemizde geniş yer buldu.

Batı Karadeniz’de (Bartın ve Zonguldak) görülen ilk büyük vakalar, ve başlıklarıyla gazetemizde geniş yer buldu. 14 Ocak 2019: Arjantin’deki ölümler "Hantavirüsüne bir kurban daha" haberiyle dış haberlerimizde yer aldı.

Arjantin’deki ölümler haberiyle dış haberlerimizde yer aldı. 25 Mart 2020: COVID-19’un gölgesinde Çin’den gelen haber, "Çin'de yeni virüs: HANTA" başlığıyla okuyucuya aktarıldı.

🟥İnfografikteki vaka ve ölüm sayılarına ilişkin veriler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi raporlardan ve 2010 yılında düzenlenen Hantavirüs Sempozyumu bildirilerinden alınmıştır. Rakamlar, virüsün Türkiye’de ilk kez yaygın olarak saptandığı ve takip edildiği 2009 ile 2010 yıllarına ait tarihsel istatistikleri temsil etmektedir; güncel vaka sayılarını yansıtmamaktadır.

HANTAVİRÜS TÜRLERİNDEN HANGİSİ DAHA TEHLİKELİ?

Hantavirüsler coğrafyaya göre iki farklı klinik tablo sergiler:

Eski Dünya Virüsleri: Hantavirüs Renal Sendrom (RSHA): Özellikle Avrasya ve ülkemizde görülen türdür. Böbrek tutulumu, trombosit düşüklüğü ve kanamalı ateşle seyreder. Türkiye'deki vakalarda ölüm oranı %1 ile %7 arasında seyrederek, korkulandan daha rasyonel bir risk çerçevesinde kalmaktadır. Yeni Dünya Virüsleri: Hantavirüs Pulmoner Sendrom (HKPS): Daha çok Amerika kıtasında görülen ve solunum yetmezliğine yol açan, ölüm riski %30-50 seviyelerine çıkabilen daha ağır tablodur.

Kuluçka süresi: Enfeksiyonu kapmanızın ardından belirtiler hemen ortaya çıkmaz. Virüsün 12 ila 21 günlük (bazı vakalarda 1-5 haftalık) bir kuluçka süresi vardır. Bu süre zarfında ani ateş, kas ağrısı, iştahsızlık gibi belirtiler tetikleyici olabilir.

MV Hondius gemisi

🟥Virüs normalde insandan insana geçmez. Ancak MV Hondius gemisinde de tespit edilen Güney Amerika kökenli Andes virüsü, bu kuralın dünyadaki en tehlikeli istisnasıdır.

DOĞAL KORUYUCU: KEDİ BESLEMEK BİR ÇÖZÜM MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uzmanlar, kemiricilerle mücadelenin en etkili yolunun "doğal dengenin korunması" olduğunu vurguluyor. Kırsal alanlarda fare popülasyonunu kontrol altına almak için bahçelerde kedi beslemek, virüsle temas riskini azaltan biyolojik bir yöntem olarak öneriliyor.

⚠️BUNLARI ASLA YAPMAYIN!

Çıplak elle müdahale etmeyin: Ölü veya canlı hiçbir kemirgeni (fare/sıçan) eldivensiz tutmayın.

Toz kaldırmayın: Kemirgenlerin yaşadığı veya dışkılarının bulunduğu yerleri (depo, baraka, bodrum) kuru süpürge ile temizlemeyin. Bu, virüsün havaya karışmasına ve solunmasına neden olur.

Yanlış temizlik yapmayın: Temizlik yaparken mutlaka 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile yüzeyleri ıslatın, virüsü etkisiz hale getirin.

Yiyecekleri açıkta bırakmayın: Evinizde yiyecek artıklarını açıkta bırakarak kemirgenleri davet etmeyin.

Belirtileri ihmal etmeyin: Özellikle son 3 hafta içinde bir kemirgenle temas etmiş veya o bölgelerde bulunmuşsanız; ani başlayan ateş, şiddetli kas ağrısı, bulantı veya göz çevresinde kızarıklık durumunda vakit kaybetmeden hekiminize danışın.

Hantavirüs Hakkında Bilgiler Hantavirüs Nedir? Hantavirüs, Hantaviridae ailesinde yer alan ve insanlarda enfeksiyona yol açabilen bir virüs grubudur. Genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenlerle ilişkilidir. Kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle kirlenmiş ortamlarla temas edilmesi sonucunda insanlara bulaşabilir. İki ana klinik tabloyla karşımıza çıkar: Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS) ve Hemorajik Ateş ve Renal Sendrom (HFRS). Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS) Daha çok Amerika kıtasında görülen ve ağırlıklı olarak solunum sistemini etkileyen bir hastalıktır. Virüs akciğer dokusunu etkileyerek sıvı birikimine neden olur ve ciddi solunum yetmezliğine yol açabilir. Hızlı ilerleyebilir ve erken tanı konulmadığında hayati risk oluşturabilir. Hemorajik Ateş ve Renal Sendrom (HFRS) Genellikle Avrupa ve Asya’da görülen bir hantavirüs enfeksiyonu türüdür. Virüs, özellikle böbrekleri ve damar sistemini etkiler. Damar geçirgenliğinde artışa bağlı olarak kanama eğilimi ve böbrek fonksiyonlarında bozulma görülebilir. Hantavirüs Belirtileri (Erken Dönem) Yüksek ateş ve titreme, halsizlik, yoğun yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrıları (sırt, kalça, bacaklarda), bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, iştahsızlık, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi, bulanık görme, yüzde kızarıklık, gözlerde kızarıklık, ciltte döküntü. Hantavirüs Belirtileri (İleri Dönem - HPS) İlerleyici ve şiddetli nefes darlığı, kuru öksürük, göğüste baskı veya doluluk hissi, akciğerlerde sıvı toplanması (pulmoner ödem), solunum fonksiyonlarında ciddi bozulma, tansiyon düşüklüğü ve dolaşım bozukluğu (şok tablosu). Hantavirüs Belirtileri (İleri Dönem - HFRS) Bel ve böbrek bölgesinde belirgin ağrı, idrar miktarında azalma veya kesilmesi, yüz, el ve ayaklarda şişlik (ödem), kanama eğiliminde artış (burun, diş eti, idrar veya ciltte), düşük tansiyon ve dolaşım problemleri, böbrek fonksiyonlarında ciddi bozulma (böbrek yetmezliği). Hantavirüs Nasıl Bulaşır? Virüsü taşıyan kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle kirlenmiş tozların solunması, kontamine yüzeylere temas edilmesi, kirli ellerin ağız, burun veya gözle temas etmesi, kemirgen ısırıkları ve kirlenmiş yiyecek ve su tüketimi ile bulaşır. Genellikle insandan insana bulaşmaz. Riskli Alanlar Depo, kiler, ahır, bodrum, garaj, kullanılmayan evler, tarım alanları ve ormanlık bölgelerdeki kapalı yapılar. Hantavirüs Nasıl Teşhis Edilir? Hastanın belirtileri, kemirgen teması veya riskli çevre öyküsü ve laboratuvar testleri (antikor araştırması, virüsün genetik materyalinin saptanması) ile konulur. Görüntüleme yöntemleri (akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi) ve idrar/böbrek fonksiyon testleri de destekleyici olabilir. Hantavirüs Nasıl Tedavi Edilir? Özel bir ilaçtan çok, hastanın genel durumunu korumaya ve gelişebilecek komplikasyonları kontrol altına almaya yönelik destekleyici tedavilerle planlanır. Sıvı ve elektrolit dengesi takibi, oksijen desteği, yoğun bakım takibi, solunum ve böbrek fonksiyonlarının izlenmesi, tansiyon ve dolaşım desteği uygulanabilir. Sık Sorulan Sorular İnsandan İnsana Bulaşır mı? Genellikle bulaşmaz ancak bazı nadir türlerde sınırlı bulaş bildirilmiştir.

Genellikle bulaşmaz ancak bazı nadir türlerde sınırlı bulaş bildirilmiştir. Her Farede Var mı? Hayır, sadece belirli kemirgen türleri virüsü taşıyabilir.

Hayır, sadece belirli kemirgen türleri virüsü taşıyabilir. Türkiye'de var mı? Gündem bir bilgi yok fakat geçmiş dönemde nadir de olsa görülmektedir.

Gündem bir bilgi yok fakat geçmiş dönemde nadir de olsa görülmektedir. Ne yapar? Akciğer veya böbrekleri etkileyebilen ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

Akciğer veya böbrekleri etkileyebilen ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Tedavisi kaç gün sürer? Hastalığın şiddetine bağlı olarak birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebilir.

