Kaydet

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, arazide bulduğu kırık bir televizyon çerçevesinin arkasına geçerek sunduğu hava durumu bültenleriyle sosyal medyada fenomen olan çoban Yılmaz Uygur, yeni yayınıyla yine izleyenleri gülümsetti. Keçilerini otlattığı dağlık alanda gök gürültülü sağanak yağış altında yeniden "kamera karşısına" geçen Uygur, Elazığ'a doğru ilerleyen şiddetli dolu yağışına karşı vatandaşları şiveli ve samimi üslubuyla uyardı. Doğanın kalbinden yapılan bu eğlenceli ve içten hava durumu sunumu, izleyenlerin içini ısıttı.

Haberle İlgili Daha Fazlası