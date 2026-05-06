TFF 1'inci Lig ekibi Esenler Erokspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığını açıkladı. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Erokspor, Süper Lig yolunda play-off finali oynayacak.

Esenler Erokspor'dan yapılan açıklamada, 2025 yılının mart ayında göreve getirilen Osman Özköylü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. 54 yaşındaki teknik adam ve ekibine katkıları için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Trendyol 1'inci Lig'de normal sezonu 74 puanla üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, Trendyol Süper Lig'e çıkabilmek için play-off finali oynayacak.

TEDBİRLİ OLARAK PFDK'DA

Osman Özköylü, ligin 38'inci ve son haftasında Atko Grup Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

