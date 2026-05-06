Şampiyon Erzurumspor FK ve en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği Trendyol 1'inci Lig'de play-off birinci tur müsabakaları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Trendyol 1'inci Lig'de play-off birinci tur mücadelesi, tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekipler play-off yarı finaline adını yazdıracak.

Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselerek 5 yıllık hasrete son verdi.

7 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

20.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor (Bodrum İlçe)

Haberle İlgili Daha Fazlası