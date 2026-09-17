Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında sahasında Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların hücum hattındaki en önemli isimlerden Dusan Vlahovic'in mücadelede forma giyip giymeyeceği ise karşılaşma öncesinde merak ediliyor. Dusan Vlahovic Beşiktaş - Marsilya maçında oynayacak mı, cezası bitti mi soruları gündemde. İşte, Beşiktaş - Marsilya maç kadrosu ve Vlahovic'in son durumu...

Dusan Vlahovic, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan disiplin süreci nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maçla cezalandırıldı.Ceza nedeniyle Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynadığı lig karşılaşmasında takımını yalnız bırakan 26 yaşındaki futbolcunun Marsilya maçındaki akıbeti merak konusu. Dusan Vlahovic Beşiktaş - Marsilya maçında oynayacak mı, cezası bitti mi?

Dusan Vlahovic Beşiktaş - Marsilya maçında oynayacak mı, cezası bitti mi?

DUSAN VLAHOVİC BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI, CEZASI BİTTİ Mİ?

Beşiktaş'ın Marsilya karşılaşması öncesinde açıklanan muhtemel kadrosunda Dusan Vlahovic de yer aldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Sırp santrforu ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor.

Vlahovic'in aldığı 1 maçlık ceza sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçında sahada olması öngörülüyor.

Dusan Vlahovic Beşiktaş - Marsilya maçında oynayacak mı, cezası bitti mi?

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic

Marsilya: De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Abdelj, Abdelli, Höjbjerg,Gomes, Paixao, Harit, Gouiri

Dusan Vlahovic Beşiktaş - Marsilya maçında oynayacak mı, cezası bitti mi?

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadele aynı zamanda Tabii üzerinden de takip edilebilecek. Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak.



Dusan Vlahovic Beşiktaş - Marsilya maçında oynayacak mı, cezası bitti mi?

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ