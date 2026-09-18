Samsung’un profesyonel kamera uygulaması Expert RAW’ın son güncellemenin ardından One UI 9 Beta yüklü Galaxy telefonlarda açılmamaya başlaması endişelendirdi. Sorun ilk olarak Galaxy S26 Ultra üzerinde görüntülenirken, hatanın Expert RAW 6.0.02.8 sürümündeki uyumluluk kontrolünden kaynaklandığı düşünülüyor. Samsung, çözümü bir sonraki One UI 9 Beta sürümüne eklemeyi planladığını belirtti.

Samsung’un Galaxy telefonlar için sunduğu Expert RAW uygulamasında yeni bir uyumluluk sorunu ortaya çıktı. Expert RAW’ın 6.0.02.8 numaralı sürümünü yükleyen bazı One UI 9 Beta kullanıcıları, uygulamayı tamamen kullanılamaz hale getiren bir hatayla karşılaşıyor. Sorunun Samsung tarafından bilindiği ve sonraki One UI 9 Beta güncellemesiyle giderilmesinin planlandığı belirtiliyor.

GÜNCELLEME EKRANDA TAKILIYOR

Hata, Android 17 tabanlı One UI 9 Beta sürümünü kullanan Galaxy telefonlarda görülüyor. Expert RAW açıldığında kullanıcıların karşısına “Expert RAW’ı kullanmak için sistem yazılımınızı güncelleyin” uyarısı çıkıyor. Ancak telefonun yazılım güncelleme bölümü kontrol edildiğinde kurulabilecek daha yeni bir sürüm bulunmuyor. Uyarı ekranındaki “Şimdi değil” seçeneğine basıldığında ise uygulama kapanıyor. Dolayısıyla mesajı atlayarak Expert RAW’ı kullanmak mümkün olmuyor.

İLK GALAXY S26 ULTRA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Sorun ilk olarak One UI 9 Beta çalıştıran Galaxy S26 Ultra üzerinde görüntülendi. Samsung topluluk sayfalarındaki bildirimler, hatanın farklı bölgelerde ve birden fazla Galaxy modelinde yaşandığını gösteriyor.

Güncelleme kamerayı bozdu: Samsung düzeltme hazırlıyor

SORUN YAZILIM DEĞİL UYGULAMA

Mevcut bulgular, telefonlara gerçekten yeni bir sistem güncellemesi yüklenmesi gerekmediğine işaret ediyor. Hatanın Expert RAW 6.0.02.8 sürümündeki uyumluluk kontrolünden kaynaklandığı düşünülüyor.

Uygulama, One UI 9 Beta sürümünü desteklenen bir yazılım olarak tanımadığı için cihazın güncel olmadığını varsayıyor. Böylece telefon en yeni beta sürümünü çalıştırsa bile Expert RAW erişimi engelleniyor. Bu durum standart Samsung Kamera uygulamasını etkilemiyor. Ancak pozlama, ISO, deklanşör hızı ve RAW çekim ayarlarını ayrıntılı biçimde kontrol etmek isteyen kullanıcılar Expert RAW düzeltilene kadar bu gelişmiş özelliklerden yararlanamayacak.

Güncelleme kamerayı bozdu: Samsung düzeltme hazırlıyor

SAMSUNG DÜZELTMEYİ SONRAKİ GÜNCELLEMEYLE SUNACAK

Samsung’un sorundan haberdar olduğu ve çözümü bir sonraki One UI 9 Beta sürümüne eklemeyi planladığı aktarılıyor. One UI 9’un kararlı dağıtımı Galaxy S26 serisi için başlamış durumda. Bu nedenle uyumluluk düzeltmesinin kararlı yazılıma veya yeni bir Expert RAW güncellemesine de dahil edilmesi bekleniyor. Bununla birlikte şirket henüz düzeltmenin yayınlanacağı kesin tarihi açıklamadı. One UI 9 Beta kullanan cihaz sahiplerinin yeni sistem ve uygulama güncellemelerini kontrol etmesi gerekecek. Expert RAW’ın 6.0.02.8 sürümünü henüz yüklemeyen One UI 9 Beta kullanıcılarının ise düzeltme gelene kadar uygulamayı güncellememesi öneriliyor. Güncellemeyi kurmuş kullanıcılar için şu anda doğrulanmış bir geçici çözüm bulunmuyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ