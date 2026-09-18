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3. Sayfa

Otizmli çocuk pencereden düşerek öldü: Altından cinayet çıktı!

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Otizmli çocuk pencereden düşerek öldü: Altından cinayet çıktı!
Başlık ResmiOtizmli çocuk pencereden düşerek öldü: Altından cinayet çıktı!

Sivas’ta 4’üncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki otizmli çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada ablası S.N.K. (14) ile erkek arkadaşı T.S. (17) tutuklandı. Ablanın ifadesinde kardeşini pencereden attığını itiraf ettiği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Kerimçavuş Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi.

PENCEREDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

Binada ikamet eden 12 yaşındaki otizmli çocuk pencereden zemine düşerek öldü. Düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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ABLA VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Çocuk olay yerinde ölürken, cinayet şüphesi ile gözaltına alınan abla S.N.K. (14) ve erkek arkadaşı T.S. (17) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.N.K'nın ifadesinde kardeşini attığını itiraf ettiği ileri sürülü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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