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Çetelere geçit yok: Sokaklar Güvende soruşturmasında 21 tutuklama

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Çetelere geçit yok: Sokaklar Güvende soruşturmasında 21 tutuklama
Başlık ResmiSokaklar Güvende soruşturmasında 21 tutuklama

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in açıkladığı "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 21 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen "Sokaklar Güvende" soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokaklar Güvende soruşturmasında 21 tutuklama
Başlık ResmiSokaklar Güvende soruşturmasında 21 tutuklama

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILMIŞTI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende" operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildirmişti.

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Operasyonların uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösterdiği belirtilen yapılara yönelik gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Sokaklar Güvende soruşturmasında 21 tutuklama
Başlık ResmiSokaklar Güvende soruşturmasında 21 tutuklama

Bakan Akın Gürlek, mücadelenin yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı olmadığını belirterek suç örgütlerinin insan kaynağı, finansmanı, bağlantıları, lojistik imkanları ve suç üretme kapasitesinin hedeflendiğini ifade etmişti.

Bakan Gürlek ayrıca gençlerin sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin etkisi altına girmesinin ve suçun bir güç ya da statü unsuru olarak gösterilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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