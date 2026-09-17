Kızılay Maden Suyu bir asrı devirdi! 100'üncü yaşını Gazlıgöl'de kutladı

Yeni yüzyıla ciddi hamlelerle giren Kızılay içecek çeşitlerini artırdı, meyveli maden suları, limonata, şalgam ve yeşil çayın yanı sıra Karahisar Gazozu pek yakında...

Kızılay Maden Suyu, 100. yaşını Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Fatma Meriç Yılmaz’ın ev sahipliğinde Afyon’da kutladı. Buluşmada ikinci yüzyıl hedefleri anlatıldı.

Kızılay Maden Suyu’nun hikâyesi taa Friglere uzanıyor. Afyonkarahisar Gazlıgöl hudutlarında yeryüzü ile buluşan kaynak havalide binlerce yıldır tanınıyor, biliniyor, içiliyor.

Yıl 1890. II. Abdülhamid Han çocuklar için Şişli Etfal Hastanesini yaptırmakla kalmıyor Karacahisar Maden Suyu’nun ticari imtiyazını da zikrolunan hastaneye bağışlıyor. Şişli Etfal’in kimyageri Dr. Ali Rıza Bey, suyu inceliyor ve “şeffaf, berrak, içimi latif, her türlü kerih rayihadan ari, ferahlatıcı bir gazlı su” şeklinde rapor yazıyor. İtina ile şişelenen su binbir zahmetle demir yoluna ulaştırılıyor, o zamanın vagonları 150 sandık suyu (7.500 şişe) ancak alıyor.

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YILDA BİR MİLYON ŞİŞE

İstanbul’daki Fransız ve Alman Hastanelerinde vazife yapan ecnebi hekimler de Karahisar Maden Suyu’nu ısrarla tavsiye ediyor. Bilahare Karahisar Maden Suyu, Hilal-i Ahmer Cemiyetine emanet ediliyor (1926). 1932’de Sıhhiye Vekili Dr. Refik Saydam bu suyu Londra’da tertip edilen Beynelmilel Değerli Sular Yarışması’na yolluyor ve oradan altın madalya ile dönüyor. Bu teveccüh hızlarına hız katıyor, üretimi artırıp reklama giriyorlar. Yılda bir milyon şişe satmaya başlıyorlar.

1950 yılında otomatik doldurma makineleri alınıyor ve rakam üç milyona yükseliyor. Eskiler hatırlar, koyu kahverengi şişelerde pazarlanırdı o yıllarda.

İYİLİK İÇİN

1964’te Gazlıgöl’e yeni bir tesis ilave ediliyor. 1976’da ilk ihracatını yapıyor. Böyle ufak ufak büyürken 2014 yılında magnezyum açısından zengin Erzincan kaynağı kafileye katılıyor. Bu ciddi bir hamle, ileri teknoloji ile donatılan tesis ihracatı patlatıyor. Ardından Adana tesisi hizmete giriyor, burada şalgam, limonata ve soğuk çay gibi çeşitler hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek posbiyotikli meşrubatları büyük talep görüyor ve güzide müessesemiz 26 ülkeye açılıyor.

Kocaeli Gölcük’te ise leziz memba suları ambalajlanıyor. Kızılay “12. The ONE Awards Pazarlama Ödülleri”nde yılın en itibarlı maden suyu markası seçiliyor ve satılan şişe sayısı iki milyara ulaşıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Kızılay İçecek bizim için köklü bir markanın ötesinde, bir iyilik hareketidir. Kızılay, 158 yıldır milletimizin dayanışmasını ayakta tutuyor. Bugün dünyada yardıma muhtaç insanlar artarken yardımlara ayrılan fonlar ise aksine azalıyor. Her afet bölgesine yetişmeye çalışıyor, sınırlarımızın ötesine de el uzatıyoruz. Biz 1 milyon lira bağış yapanların yerine 1 lira bağış yapan milyonları tercih ediyoruz. Onun bereketi başka. Serin bir maden suyu içenler de aşevlerinde çıkan sıcak yemeklerin sevabından hissedar oluyor. Kızılay’ımızda hamle ve heyecan dorukta, çünkü biz sıradan bir meşrubatçı değiliz, kimseyi zengin etmiyoruz. Kazanılan her kuruş muhtaçlara gidiyor, arkadaşlarımız bu şuur içinde çalışıyor, aldıkları paranın bereketini görüyorlar. Kızılay markası taşıyan ürünlerde tabii meyve kullanılıyor. Hiçbirinde koruyucu yok, suni renklendirici yok, tatlandırıcı asla kullanmıyoruz, gerekli olanlara da pancardan imal edilen şeker katılıyor” dedi.

HAMLE ÜSTÜNE HAMLE

Helal, vegan ve koruyucusuz damgalarını taşıyan Kızılay İçecek, ikinci yüzyıla yalnızca yeni ürünlerle değil, yeni bir kaynakla giriyor. Yine Afyonkarahisar’dan çıkan Kızılay Minera, hafif içimiyle evlerde restoranlarda, kafelerde aranan lezzet olacak. Ve size bir müjde daha. Karahisar Gazozu pek yakında!

| Kaynak: İRFAN ÖZFATURA Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İRFAN ÖZFATURA