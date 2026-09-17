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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? TS GS derbisi canlı yayın bilgileri

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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? TS GS derbisi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiTrabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması için geri sayım başladı. Sezonun 6. haftasında TS GS derbisi için heyecanlı bekleyiş ise sürüyor. Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda merak edilirken derbinin canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda soruları maç öncesi gündemde yer buldu. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak. Mücadele Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park'ta oynanacak. İşte, TS GS derbisi canlı yayın bilgileri...

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trabzonspor-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? TS GS derbisi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiTrabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? TS GS derbisi canlı yayın bilgileri

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? TS GS derbisi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiTrabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? TS GS derbisi canlı yayın bilgileri

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklanırken Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin orta hakemi de belli oldu.

Papara Park'taki karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? TS GS derbisi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiTrabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? TS GS derbisi canlı yayın bilgileri

OSIMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da derbi öncesinde Victor Osimhen'in sağlık durumu da gündemde. Nijeryalı futbolcu, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından sağlık kontrollerinden geçti. Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği, oyuncunun tedavi süreci ve antrenmanlardaki durumunun ardından netlik kazanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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