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Babası İbrahim Tatlıses ile davalıktı! Ahmet Tatlıses'ten kritik hamle

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Babası İbrahim Tatlıses ile davalıktı! Ahmet Tatlıses'ten kritik hamle

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerilim ve hakkındaki adli kontrolle gündem olan Ahmet Tatlıses, uzun süredir avukatlığını yapan Uğur Çelikel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Babası İbrahim Tatlıses ile uzun süredir davalık olan Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile uzun süredir yürüttüğü hukuk mücadelesinde avukatlığını yapan Uğur Çelikel ile yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ahmet Tatlıses, eski avukatı Çelikel'i hukuki takip ve davaya özen konusunda yetersiz gördüğünü vurgulayarak bundan sonraki süreçte farklı hukukçularla çalışacağını belirtti.

Ahmet Tatlıses
Başlık ResmiAhmet Tatlıses

Tatlıses'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 4,5 yıldır devam eden hukuki sürecimde vekilliğimi yürüten Av. Uğur Çelikel ile vekâlet ve çalışma ilişkimizi sona erdirmiş bulunmaktayız.

Uzun süredir devam eden yargılama süreci ve yaklaşık 1 yıldır devam eden adli kontrol tedbirim nedeniyle, dosyalarımın takip ve yürütülme biçiminden duyduğum memnuniyetsizlik ile süreç içerisinde oluşan mesleki güven kaybı, bu kararımda belirleyici olmuştur.

Gelinen aşamada, müvekkil olarak hak ve menfaatlerimin korunması konusunda beklediğim hukuki takip ve özenin karşılığını alamadığım kanaatine vardım. Bu nedenle mevcut vekâlet ilişkisinin sürdürülmesinin artık mümkün olmadığına karar verdim.

Bundan sonraki hukuki süreçlerim farklı hukukçular tarafından takip edilecektir.

Devam eden yargılamalara olan saygım gereği, dosyaların içeriğine ve yaşananların ayrıntılarına ilişkin şu aşamada daha fazla açıklama yapmayı doğru bulmuyorum.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

Ahmet Tatlıses"

Babası İbrahim Tatlıses ile davalıktı! Ahmet Tatlıses'ten kritik hamle
Başlık ResmiBabası İbrahim Tatlıses ile davalıktı! Ahmet Tatlıses'ten kritik hamle
Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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