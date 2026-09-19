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Yaşam

Kaymakam tarlaya inip hasada katıldı

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Kaymakam tarlaya inip hasada katıldı
Başlık ResmiKaymakam tarlaya inip hasada katıldı

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, tarlaya inip ayçiçeği hasadına katıldı. Biçerdöverin başına geçen Öztürk, üreticilerle görüşerek hasat hakkında bilgi aldı.

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Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Bandırma’ya bağlı Beyköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen ayçiçeği hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Beyköy Mahallesi’nde, Gönen Kavşağı mevkisinde bulunan ayçiçeği tarlasında gerçekleştirilen hasada Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk’ün yanı sıra Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Durna ve bölgedeki çiftçiler katıldı.

Kaymakam tarlaya inip hasada katıldı
Başlık ResmiKaymakam tarlaya inip hasada katıldı

HASAT ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Tarlada gerçekleştirilen hasadı yerinde inceleyen Kaymakam Öztürk, biçerdöver sahibiyle birlikte biçerdöverin başına geçerek ayçiçeği hasadına katıldı. Öztürk, üreticilerle görüşerek hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hasadın ardından Beyköy Mahallesi kahvehanesine geçen Kaymakam Öztürk, burada çiftçiler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede ayçiçeği hasat sezonu, üreticilerin durumu ve tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Recep Öztürk, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Kaymakam tarlaya inip hasada katıldı
Başlık ResmiKaymakam tarlaya inip hasada katıldı
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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