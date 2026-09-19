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Spor

Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor: Asensio sahalara dönüyor, tek eksik var

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Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor: Asensio sahalara dönüyor, tek eksik var
Başlık ResmiFenerbahçenin konuğu Eyüpspor: Asensio sahalara dönüyor, tek eksik var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 20 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.

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Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 7 puanla 11'inci sırada bulunuyor. Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

ASENSIO SAKATLIĞINI ATLATTI

Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabilecek.

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TEK EKSİK MERT MÜDÜR

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Mert Müldür
Başlık ResmiMert Müldür

LİGDE 5'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5'inci defa karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 defa mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 defa gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 defa fileleri havalandırdı.

İki takım son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87'inci dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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