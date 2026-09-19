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Cumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler

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Cumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler
Başlık ResmiCumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler

19 Eylül Cumartesi dizileri, yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte televizyon izleyicilerinin gündeminde. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW ve TV8'in akşam kuşağında dizi, film ve yarışma seçenekleri yer alırken bazı yapımlar yeni bölümleriyle ekrana dönüyor.

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19 Eylül TV yayın akışı, cumartesi akşamını ekran karşısında geçirmek isteyenler için farklı seçenekler sunuyor. Yeni bölümü yayınlanacak dizilerin yanı sıra tekrar bölümleri, sinema filmleri ve MasterChef Türkiye de prime time programında yer alıyor. Kanal D, TRT 1, ATV ve TV8'in resmi sayfaları da günün öne çıkan yapımlarını doğruluyor.

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

19 Eylül Cumartesi akşamı Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı ve ATV'de Mercan Köşk yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Güller ve Günahlar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanırken, Gönül Dağı'nın 223. bölümü aynı saatte TRT 1 ekranlarında olacak. ATV'de ise Mercan Köşk'ün 3. bölümü saat 20.00'de başlayacak. TV8'de dizi yerine MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü saat 20.00'de yayınlanacak.

Cumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler
Başlık ResmiCumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler

Diğer kanallarda ise akşam kuşağında farklı yapımlar öne çıkıyor. Star TV'nin resmi yayın akışında saat 20.00'de Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi bulunuyor. Show TV'nin 19 Eylül programında Sevdan Bir Ateş saat 20.00'de tekrar bölümüyle yer alıyor. Bu nedenle cumartesi akşamında yeni dizi bölümü izlemek isteyenler için öne çıkan yapımlar Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Mercan Köşk oluyor.

CUMARTESİ YENİ BÖLÜMÜ OLAN DİZİLER

19 Eylül Cumartesi akşamı Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Mercan Köşk yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Üç yapım da saat 20.00 kuşağında yayınlanacak.

19 EYLÜL CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D

07:00 İkizler Memo-Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Haysiyet

16:15 Daha 17

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00:15 Uzak Şehir (Tekrar)

STAR TV

08:30 Benim Tatlı Yalanım

10:15 Çirkin

13:45 Magazin

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta

22:30 Örümcek Adam: Evden Uzakta

ATV

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Altı Üstü İstanbul

13:15 Aşk ve Taht

15:40 Güneşin Doğduğu Yer

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)

23:20 Mercan Köşk (Tekrar)

Cumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler
Başlık ResmiCumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler

SHOW TV

06:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

08:00 Gırgıriye'de Cümbüş Var

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sevdan Bir Ateş

16:00 Muhtemel Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

23:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

TRT 1

06:40 Gönül Dağı (Tekrar)

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:15 Evlilik Güzeldir

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 TRT 1 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

Cumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler
Başlık ResmiCumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler

NOW

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Halef: Köklerin Çağrısı

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gurbetçi Şaban

23:50 Gündem Futbol

TV8

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 Şanslı Pasaport

17:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

Editör : İREM ÖZCAN
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