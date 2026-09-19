Cumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler
19 Eylül Cumartesi dizileri, yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte televizyon izleyicilerinin gündeminde. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW ve TV8'in akşam kuşağında dizi, film ve yarışma seçenekleri yer alırken bazı yapımlar yeni bölümleriyle ekrana dönüyor.
19 Eylül TV yayın akışı, cumartesi akşamını ekran karşısında geçirmek isteyenler için farklı seçenekler sunuyor. Yeni bölümü yayınlanacak dizilerin yanı sıra tekrar bölümleri, sinema filmleri ve MasterChef Türkiye de prime time programında yer alıyor. Kanal D, TRT 1, ATV ve TV8'in resmi sayfaları da günün öne çıkan yapımlarını doğruluyor.
CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
19 Eylül Cumartesi akşamı Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı ve ATV'de Mercan Köşk yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Güller ve Günahlar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanırken, Gönül Dağı'nın 223. bölümü aynı saatte TRT 1 ekranlarında olacak. ATV'de ise Mercan Köşk'ün 3. bölümü saat 20.00'de başlayacak. TV8'de dizi yerine MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü saat 20.00'de yayınlanacak.
Diğer kanallarda ise akşam kuşağında farklı yapımlar öne çıkıyor. Star TV'nin resmi yayın akışında saat 20.00'de Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi bulunuyor. Show TV'nin 19 Eylül programında Sevdan Bir Ateş saat 20.00'de tekrar bölümüyle yer alıyor. Bu nedenle cumartesi akşamında yeni dizi bölümü izlemek isteyenler için öne çıkan yapımlar Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Mercan Köşk oluyor.
CUMARTESİ YENİ BÖLÜMÜ OLAN DİZİLER
19 Eylül Cumartesi akşamı Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Mercan Köşk yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Üç yapım da saat 20.00 kuşağında yayınlanacak.
19 EYLÜL CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D
07:00 İkizler Memo-Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Haysiyet
16:15 Daha 17
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00:15 Uzak Şehir (Tekrar)
STAR TV
08:30 Benim Tatlı Yalanım
10:15 Çirkin
13:45 Magazin
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
22:30 Örümcek Adam: Evden Uzakta
ATV
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Altı Üstü İstanbul
13:15 Aşk ve Taht
15:40 Güneşin Doğduğu Yer
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)
23:20 Mercan Köşk (Tekrar)
SHOW TV
06:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
08:00 Gırgıriye'de Cümbüş Var
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sevdan Bir Ateş
16:00 Muhtemel Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
23:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
TRT 1
06:40 Gönül Dağı (Tekrar)
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:15 Evlilik Güzeldir
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
NOW
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Halef: Köklerin Çağrısı
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gurbetçi Şaban
23:50 Gündem Futbol
TV8
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)