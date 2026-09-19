İstanbul ve Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara'da da "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği için bazı yollar yarın kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.

Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.

BAŞKENTTE DE YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Ankara'da da bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Aşkabat Caddesi'nde düzenlenecek "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği nedeniyle saat 06.00'da Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ