Mersin’de 5 yaşındaki çocuğunun davranışlarından şüphelenen aile korkunç gerçekle yüzleşti. Atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz’ın öğretmeni tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunduklarını belirten anne Sermin Yıldız “Görüntülerde çocuğuma şiddet uygulandığını gördüm. Çocuğum korku dolu gözlerle bakıyordu. Konuşamayan bir çocuğa şiddet uygulandığı görüntülerle ortada” dedi.

Mersin'de atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz, 2,5 yıldır eğitim gördüğü okula gitmek istemedi, huzursuz davranışlar sergilemeye başladı. Yılmaz’ın anne ve babası Bahattin- Sermin Yılmaz çifti, çocuklarının boynunda çizik ve yara izleri olduğunu fark etti.

Durumu kurum yetkililerine bildiren aile, çiziklerin merkezde oluşmadığının söylenmesi üzerine kamera kayıtlarını talep etti. Kayıtlara ulaşamayan aile adli makamlara başvurdu.

Mersin’de skandal görüntü! 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiası! Korku dolu gözlerle bakıyordu

KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenin sınıf ortamında 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz'a yönelik fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Aile korkunç görüntülerin ardından suç duyurusunda bulundu. Ailenin ulaştığı başka görüntülerde de çocuğun okulu ve güzergahı gördüğünde ağlamaya başladığı görüldü.

Mersin’de skandal görüntü! 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiası! Korku dolu gözlerle bakıyordu

“ÖĞRETMEN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİM”

Anne Sermin Yılmaz, yaşananları şöyle anlattı:

İlk günler güzeldi, sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Müdürüyle görüştüm, öğretmen değişikliği istedim ama beni sert bir şekilde reddettiler. Bana 'Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor' dediler. Ben de ikna oldum ve devam ettim. Son günlerde çocuğumun boynunda iki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadığını söylediler ancak ben evde olmadığına emindim.

Mersin’de skandal görüntü! 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiası! Korku dolu gözlerle bakıyordu

“KORKU DOLU GÖZLERLE BAKIYORDU”

Kamera kayıtlarını vermemek için türlü bahaneler ürettiklerini ifade eden anne Yılmaz “En sonunda adli makamlara başvurdum ve videolara ulaştım. Görüntülerde çocuğuma şiddet uygulandığını gördüm. Çocuğum korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Hem çocuğum hem de ben travma yaşadık" diye konuştu.

Mersin’de skandal görüntü! 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiası! Korku dolu gözlerle bakıyordu

Endişeli anne "Emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye gitti. Şu anda hem benim hem de çocuğumun psikolojik durumu hiç iyi değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Mersin’de skandal görüntü! 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiası! Korku dolu gözlerle bakıyordu

Oğlunun yaşadığı travmanın günlük hayatına da yansıdığını söyleyen baba Bahattin Yılmaz ise “2 aydır evimizde huzur yok. Eşimle birlikte geceleri uyuyamıyoruz. Konuşamayan bir çocuğa şiddet uygulandığı görüntülerle ortada. Daha da kötüsü bu olay çocuğun öğrenme çağında yaşandı. Psikolojik olarak çok kötü durumda. Okulu tanıyor, yolları tanıyor ve ağlamaya başlıyor. Hatta okulun yanından bile geçemiyor. Çok ciddi bir korku yaşıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

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