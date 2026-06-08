Eskişehir’de Havva Karabağ, özel ihtiyaçlı kızının okulundaki bir öğrencinin velileri tarafından darp edildiğini iddia etti. Karabağ, “19 yaşındaki kızımla bana saldırıp darp ettiler. Kızımın saçlarını feci bir şekilde yoldular. Kızım baygınlık geçirdi. Erkekler bizi taciz etti. 8 yaşındaki kızım hakkında da tehdit ettiler” dedi. Karabağ darp sonrası şikayetçi oldu.

İddiaya göre Havva Karabağ, Eskişehir’de Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu'nda eğitim gören özel ihtiyaçlı 8 yaşındaki kızı İ.K.'nın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde okuduğu şiiri dinlemek için okuluna gitti.

DARP İDDİASI

19 yaşındaki kızı ile törene katılan Havva Karabağ, özel ihtiyaçlı kızının daha önce sorun yaşadığı bir öğrencinin velileri ile törende karşılaştı. İddiaya göre 2 kadın ve 2 erkek, Karabağ ve 19 yaşındaki kızına okul bahçesinde önce hakaret etti, sonra darp etti.

İlkokulda veliden veliye darp iddiası! Kızımın saçlarını yoldular, baygınlık geçirdi

“ÇOCUĞUNUN YAPTIKLARINI KABUL ETMEDİ”

Havva Karabağ, kızının daha önce bir öğrenci ile sorun yaşadığını belirtti:

8 yaşındaki kızım, 3.sınıf öğrencisi sınıf arkadaşlarıyla bir sıkıntı yaşadı. Ben bununla ilgili öğretmenine 'Yardımcı olur musunuz?' diye mesaj attım. Öğretmeni de biliyordu zaten, benim kızım özel eğitimli bir çocuk. Sonra olay büyüdü, o veli çocuğunun yaptıklarını kabul etmedi.

İlkokulda veliden veliye darp iddiası! Kızımın saçlarını yoldular, baygınlık geçirdi

“MÜDÜR, BENİ İLGİLENDİRMEZ DEDİ”

Karabağ, okul bahçesinde yaşananları şöyle anlattı:

Okulun bahçesinde bizi tehditkâr davrandılar. Kadın bize parmak sallayarak bir şeyler söyledi. O kalabalıkta ve seste tam anlayamadım kelimeleri ama okul müdürüne söyledim 'Müdür bey bakın bizi tehdit ediyor neden polis çağırmıyorsunuz, çocuğumun gösterisine gelmeye hakkım yok mu?' dedim. Müdür, 'Beni ilgilendirmez' dedi."

İlkokulda veliden veliye darp iddiası! Kızımın saçlarını yoldular, baygınlık geçirdi

“KIZIM BAYGINLIK GEÇİRDİ”

Hem 19 yaşındaki kızının hem de kendisinin darp edildiğini iddia eden Karabağ “Kızımın saçlarını feci bir şekilde yoldular. Erkekler bizi taciz etti. Kadının kocası diye tahmin ettiğim kişi bizi videoya çekmeye başladı. Kızımın telefonunu kırdılar. Kızım baygınlık geçirdi. Hala tekme atıyorlardı. Darp ettikten sonra arabaya giderken 8 yaşındaki kızım hakkında da tehdit ettiler ‘Bu sadece okşamaydı, devamını yaşayacaksınız göreceksin' dedi. Yaptığım tek şey çocuğumun okulda zorbalığa uğradığını söylemek ve öğretmenin bu konuda yardım etmesini istemekti.

“OKUL YÖNETİMİNİN HABERİ VARDI”

Olaydan sonra sınıf öğretmeninin eşinin de kendisini tehdit ettiğini öne süren Karabağ “Okul yönetiminin en başından beri olaylardan haberi vardı. Öğretmenden de müdürden de velilerden de şikâyetçi oldum. Ben çocuğumu olaydan sonra 1 hafta okula yollamadım sonra başka bir okula aldırdım naklini. Şuanda bile okula giderken sürekli sağıma soluma bakıyorum korkuyorum" dedi.

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