Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler sürerken benzin ve motorine yapılması planlanan zamma ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akaryakıta bu gece yapılması beklenen zam iptal edilirken, karara ilişkin ÖTV detayı dikkat çekti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından geçtiğimiz gün benzine zam yapılmıştı.

Pompaya yansıyan 1,56 TL'lik artışın arından bu gece yarısı da benzine 1,50 TL, motorine 5,13 TL zam geleceği iddia edilmişti.

Çifte zam iptal edildi mi? Akaryakıt fiyatlarında sıcak gelişme

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Gazeteci Olcay Aydilek, benzin ve motorinde yarın için beklenen zamların yapılmadığını duyurdu. Aydilek, sektör temsilcilerinin yeni bir ÖTV kararı beklediğini aktardı.

Çifte zam iptal edildi mi? Akaryakıt fiyatlarında sıcak gelişme

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydilek, "Bu gece yarısında benzin ve motorinde beklenen zamlar yapılmadı. Sektör kaynakları, "Muhtemelen izleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkacak. Hep birlikte göreceğiz" dedi" ifadelerini kullandı.

Çifte zam iptal edildi mi? Akaryakıt fiyatlarında sıcak gelişme

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL

Motorin: 80.07 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL

Motorin: 79.93 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL

Motorin: 81.19 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL

Motorin: 81.46 TL

LPG: 33.79 TL

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