Galatasaray-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11'ler! Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. Üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Batuhan Kolak yöneteceği karşılaşma öncesi Galatasaray-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11'ler de merak konusu.

Galatasaray daha önce 1996-2000 yılları arasında 4 sezon arka arkaya şampiyonluk yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip 2022-2026 döneminde de aynı başarıyı tekrarladı. Yeni sezonda şampiyonluk kazanılması halinde kulüp, kendi üst üste şampiyonluk rekorunu kırmış olacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, sezonun ilk resmi sınavını ise Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK karşısında verecek. İşte, Galatasaray-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11'ler ve maçın canlı yayın bilgileri...

Galatasaray-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11ler! Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Sane, Osimhen

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Serdar, Smolcic, Borza, Ramadani, Ahmed Ildız, Serdar Gürler, Fredy, Emircan, Thiam

Galatasaray-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11ler! Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Galatasaray-Çorum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11ler! Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Çorum FK maçı 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

Sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkacak. Süper Lig'e yeni yükselen Çorum FK ise zorlu deplasmanda puan arayacak.

Galatasaray-Çorum FK maç kadrosu muhtemel 11ler! Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasını Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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