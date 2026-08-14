Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Rize ve Artvin için 14-18 Ağustos tarihlerini kapsayan tahminlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. 14 Ağustos Cuma günü Rize genelinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olabilecek sağanak yağışlara karşı Meteoroloji tarafından uyarı yapıldı. İşte, Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos tahminleri...
Meteoroloji, Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısında bulundu. 14 Ağustos Cuma günü Rize genelinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
ARTVİN VE RİZE'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?
Yayımlanan meteorolojik uyarıda 14 Ağustos Cuma günü için bilhassa dikkatli olunması istendi. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların 14 Ağustos saat 05.00 ile 18.00 arasında etkili olması öngörülüyor.
RİZE VE ARTVİN HAVA DURUMU 14-18 AĞUSTOS
RİZE HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|14 Ağustos Cuma
|
|22
|28
|79
|96
|
|12
|15 Ağustos Cumartesi
|
|21
|28
|66
|88
|
|12
|16 Ağustos Pazar
|
|21
|27
|76
|91
|
|10
|17 Ağustos Pazartesi
|
|22
|28
|77
|91
|
|13
|18 Ağustos Salı
|
|22
|27
|79
|91
|
|7
ARTVİN HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|14 Ağustos Cuma
|
|18
|26
|69
|96
|
|9
|15 Ağustos Cumartesi
|
|18
|24
|75
|95
|
|8
|16 Ağustos Pazar
|
|17
|25
|67
|96
|
|8
|17 Ağustos Pazartesi
|
|18
|24
|76
|96
|
|9
|18 Ağustos Salı
|
|18
|25
|65
|96
|
|9
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