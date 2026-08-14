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Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

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Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Fotoğraf Başlığı Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos

Rize ve Artvin için 14-18 Ağustos tarihlerini kapsayan tahminlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. 14 Ağustos Cuma günü Rize genelinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olabilecek sağanak yağışlara karşı Meteoroloji tarafından uyarı yapıldı. İşte, Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos tahminleri...

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Meteoroloji, Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısında bulundu. 14 Ağustos Cuma günü Rize genelinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

ARTVİN VE RİZE'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yayımlanan meteorolojik uyarıda 14 Ağustos Cuma günü için bilhassa dikkatli olunması istendi. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların 14 Ağustos saat 05.00 ile 18.00 arasında etkili olması öngörülüyor.

Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

RİZE VE ARTVİN HAVA DURUMU 14-18 AĞUSTOS

RİZE HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
14 Ağustos Cuma
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
22287996
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
12
15 Ağustos Cumartesi
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
21286688
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
12
16 Ağustos Pazar
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
21277691
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
10
17 Ağustos Pazartesi
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
22287791
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
13
18 Ağustos Salı
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
22277991
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
7

ARTVİN HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
14 Ağustos Cuma
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
18266996
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
9
15 Ağustos Cumartesi
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
18247595
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
8
16 Ağustos Pazar
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
17256796
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
8
17 Ağustos Pazartesi
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
18247696
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
9
18 Ağustos Salı
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
18256596
Rize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
Başlık ResmiRize ve Artvin hava durumu 14-18 Ağustos! Yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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