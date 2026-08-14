15 yaş altına sosyal medya yasağı rafa kalktı! Fransa mahkemesinden dikkat çeken karar

Fransa'da 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısı, yüksek mahkeme tarafından ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle engellendi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise tasarının yeniden hazırlanması talimatını verdi.

Fransa'da 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı öngören düzenleme, yüksek mahkemeden döndü.

Mahkeme, söz konusu yasa tasarısının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle uygulanmasını engelledi.

Kararda, 15 yaşından küçüklerin belirli çevrimiçi hizmetlere erişiminin yasaklanmasının, yetişkinler de dahil olmak üzere herkesin bu hizmetlere erişmeden önce yaşını kanıtlamasını gerektireceğine dikkat çekildi.

Mahkeme, yaş doğrulamasına ilişkin hangi koşulların ve sınırların uygulanacağının tasarıda yeterince belirlenmediğini belirterek, yasama organının gerekli hukuki güvenceleri oluşturmadığı değerlendirmesinde bulundu.

MACRON'DAN TASARININ YENİDEN HAZIRLANMASI TALİMATI

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Sebastien Lecornu'ya Anayasa Konseyi'nin dile getirdiği endişeleri dikkate alarak yasa taslağının yeniden hazırlanması talimatını verdi.

Macron'un düzenlemenin, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2027 ilkbaharından önce yürürlüğe girmesi konusunda kararlı olduğu belirtildi.

AVRUPA'DA BİR İLK OLACAKTI

Fransız milletvekilleri daha önce 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Fransa, Avrupa’da bu yönde adım atan ilk ülke olacaktı.

Fransa'nın planı, Facebook, TikTok ve YouTube gibi platformlarda çocukların erişimini sınırlandıran Avustralya'daki uygulamanın ardından geldi. Avustralya, Aralık ayında 16 yaşın altındakilerin sosyal medya kullanımını engelleyen düzenlemeyi hayata geçirerek dünyada bir ilke imza atmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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