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Teker dönüyor hayat renkleniyor

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Teker dönüyor hayat renkleniyor
Fotoğraf Başlığı Teker dönüyor hayat renkleniyor

Bu yazının başlığı; “Ordu’da Değişim ve Gelişim: Kıyıdan Zirveye Tour of Ordu 2026” olacaktı ama gördüklerim ve yaşadıklarım beni öyle etkiledi ki; değiştirdim: Teker dönüyor Ordu’da hayat renkleniyor. Nasıl mı, anlatalım.

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HASAN SARIÇİÇEK - Aradan uzun yıllar geçmiş Ordu’ya gelmeyeli; bir şehir bu kadar mı değişir, değişmiş.

Değişim sadece fiziki olarak değil, şehir tarihi mirası; yemyeşil çevresi, tertemiz hava ve kültürel dokusunu koruyarak inanılmaz gelişmiş. Etkilendim.

Çevre illerden göç almasına rağmen manevi zenginliklerinden zerre taviz vermemiş hâlâ şehir sakin ve yaşayanlara huzur vaat ediyor.

Teker dönüyor hayat renkleniyor
Başlık ResmiTeker dönüyor hayat renkleniyor

Ordu Valisi Muammer Erol; üç yıldır görev yaptığı ili “Burası her manada yaşanılacak şehir” diye anlatırken gözlerinin içi parıldıyor.

Daima dinamik ve sağlıklı toplum adına sporu ve sporcuyu desteklediklerini söyleyen Ordu Valisi Muammer Erol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapmış ve olimpiyat ruhunu bilen biri olarak uluslararası bisiklet yarışlarını şehrin tanıtımına, spor turizminin gelişimine, yerel ekonominin gelişimine ve uluslararası işbirliğine katkılarından dolayı en başından beri desteklediklerini ifade ediyor.

Ordu Valisi Muammer Erol
Başlık ResmiOrdu Valisi Muammer Erol

Gerçekten de öyle; Ordu’da spor, kültür-sanat ve turizmin canlılığı sevgi, saygı, sabır ve şükür boyutuyla her yerde alabildiğine yaşanıyor.

Mimari çarpıklıklara da rastlamıyorsunuz; eski-yeni hayat tarzı, sosyallik ve alışverişte iç içe, birbirini tamamlayan bir bütünlük sergiliyor Ordu’da.

Kaldığımız otel 35 yıllık; Karadeniz hemen kıyısında ve bölgedeki sarp yamaçlara yatay olarak yükselmiş, son derece nezih bir yer.

Tour of Ordu da gelişim kaydetmiş; geçen yıl G.P. Ordu olarak tek günlük yarıştan ibaretken bu sene UCI Avrupa Turu (UCI Europe Tour) kapsamında UCI 1.2 kategorisinde iki ayrı yarış olarak genişlemiş.
Tour of Ordu 2026 Etapları ve Programı

15 Ağustos 2026 Cumartesi – Ordu Coast to Summit (Kıyıdan Zirveye) 106 km | 2.794 m toplam irtifa kazanımı Güzergâh: Ordu → Eskipazar → Uzunisa → Kökenli → Dedeli → Mesudiye → Çiftlik → Sarıcagıcı Mahallesi → Güneyce → Ulugöl Yaylası → İlisana Yaylası → Keyfalan Camii → Keyfalan Yaylası

16 Ağustos 2026 Pazar – Ordu Black Sea Classic (Karadeniz Klasiği) 119,1 km | 2.708 m toplam irtifa kazanımı Güzergâh: Ordu → Perşembe → Mersin → Çaka Plajı → Yason Burnu → Kovanlı → Okçulu → Yalıköy → Bolaman → Gaga Gölü → Kulakköy → Kayatepe → Çatalpınar → Sayacatürk → Kabataş → Aybastı → Çakırlı → Kabaktepe Mesire Yeri → Perşembe Yaylası – Karga Tepesi

Ordu Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır; ilk gün Kıyıdan Zirveye adıyla 106 km ve yaklaşık 2.800 m irtifa kazanımlı yarışa 11 ülkeden 17 takım (yaklaşık 112-119 sporcu) katılacağı bilgisini verirken, “Şehrimizde ve bölgemizde büyük heyecan uyandıran Karadeniz’in eşsiz doğası, yüksek rakımlı yaylaları, sahil rotalarıyla dolu bu organizasyonun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve önümüzdeki yıllarda bütün dünyanın gözünü Ordu’ya çevirmesini sağlamak arzumuz” diyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat da organizasyonun önemine dikkat çekerek, “Ordu’da bu organizasyonun yapılması çok önemli. Önümüzdeki dönemde de bu yarışları bir üst kategoriye çıkararak gerçekleştirme amaç ve hedefi içerisindeyiz. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcular Ordu’ya geliyorlar. Ordu’nun dünya gündeminde olması ve tanınırlığı açısından gerçekten önemli bir unsur” dedi. Fırat, Ordu’daki yarışların gelecekte de artarak devam edeceğini vurguladı

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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